Le caftan marocain mis à l’honneur lors d’un gala caritatif au bénéfice de l’Institut péruvien de la Santé de l’Enfant à Lima

Le caftan marocain a été mis à l’honneur lors de la première édition du « Lima Caftan Fashion Show 2023 », un évènement caritatif dédié à l’amélioration des services de l’Institut National de la Santé de l’Enfant dans la capitale.

Organisé à l’initiative de l’ambassade du Maroc à Lima, cet évènement auquel ont assisté plus de 200 personnes, ambitionne également de mettre en avant le Caftan marocain en tant que référence incontournable dans la mode internationale, reflétant la richesse et la diversité culturelle du Royaume avec ses affluents arabe, amazigh, hébreu, andalou et sahraoui.

Un communiqué de l’ambassade du Maroc souligne que les défilés organisés à cette occasion ont mis en exergue des costumes traditionnels marocains raffinés, reflétant une partie de la culture millénaire du pays, ainsi que l’excellent travail d’artisans hautement qualifiés qui ont su évoluer et s’adapter à la réalité de la femme marocaine : une femme indépendante, émancipée, authentique, contemporaine et profondément attachée à ses racines.

Donnant un aperçu sur l’art vestimentaire marocain et les spécificités des métiers et du savoir-faire des artisans marocains, l’ambassadeur du Maroc, Amin Chaoudri, a souligné que cette première édition du « Lima Caftan Fashion Show 2023 » a pour objectif de mettre en valeur l’authenticité, l’histoire et la symbiose entre les cultures, afin d’en faire un pont de rapprochement entre le Maroc et le Pérou, deux pays de deux continents différents.

La première partie du défilé a été consacrée à la découverte du Caftan Cocktail, exemple clair de l’évolution des vêtements traditionnels au Maroc et costume reconnu et apprécié dans le monde pour sa broderie unique que seul l’artisanat marocain en a le secret.

Le deuxième défilé a été dédié à la présentation du Caftan de Gala, tenue marocaine officielle, utilisée lors d’événements très particuliers comme les cérémonies officielles et les mariages, et qui se distingue par ses broderies et ornements réalisés entièrement à la main par des artisans experts, en plus de ses diverses couches et coupes, ainsi que les différents types de ceintures de soie, d’or ou d’argent ornés de pierres précieuses.

Intervenant à cette occasion l’initiatrice du défilé Aida Ziani (épouse de Amin Chaoudri), a affirmé vouloir, à travers cet évènement, mettre à l’honneur le Caftan marocain, symbole de la mode et de l’artisanat marocains, et dont la confection est une forme d’art, transmise de génération en génération au Maroc.

Le communiqué de l’ambassade souligne enfin que le succès de cette première édition du gala caritatif « Lima Caftan Fashion Show 2023 » est attribué à la générosité et au soutien des sponsors et des invités dont les contributions vont aider à servir la noble cause de l’amélioration des services de l’Institut National de la Santé de l’Enfant au profit des enfants.

LR/MAP