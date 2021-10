Le 27è Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, du 11 au 18 mars

Partager Facebook

La 27è édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT) se tiendra du 11 au 18 mars prochain, indique lundi la Fondation du Festival.

La Fondation a précisé, dans un communiqué, que la tenue de cette édition intervient après le succès de la 26è édition, organisée en version virtuelle, en raison des restrictions imposées par la pandémie de la Covid-19, ajoutant « il semble que la pandémie a commencé à régresser pour laisser place aux cinéphiles et aux professionnels pour se rencontrer, discuter et profiter des moments enchanteurs et féériques proposés par le 7è art ».

Le FCMT est devenu un rendez vous incontournable sur la scène culturelle et artistique nationale et continentales, et un moment inévitable pour célébrer les productions cinématographiques et les cinéastes méditerranéens, a noté la même source.

La Fondation a relevé que le festival « met au grand jour les valeurs d’ouverture et de modernité, et donne la priorité à l’implication des jeunes dans ses activités artistiques et culturelles ».

Le long métrage grec « Zizotec » et le film documentaire turc « La reine Lear » (Queen Lear), réalisés respectivement par Vardis Marinakis et Pelin Esmer, avaient remporté le Grand prix, dans les catégories du long métrage et du documentaire, de la 26ème édition du FCMT, organisée, du 04 au 10 juin dernier, en version réduite et virtuelle.

