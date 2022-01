L’accord sur l’emploi des travailleurs marocains au Portugal, une avancée majeure au profit des citoyens et des économies des deux pays

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’accord sur l’emploi et le séjour des travailleurs marocains au Portugal constitue « une pierre angulaire pour parachever l’édifice inauguré par le Maroc et le Portugal au profit des citoyens et des économies des deux pays », a affirmé, mercredi, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

Cet accord, signé à l’issue d’un entretien par visioconférence entre le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita et le ministre d’État et des Affaires Étrangères du Portugal, Augusto Santos Silva, revêt une dimension « importante » dans la mesure où les Marocains souhaitant se rendre au Portugal pour y travailler pourront le faire dans des conditions « très favorables », a indiqué M. Sekkouri dans une déclaration à la presse.

Il s’agit d’un accord équilibré, a-t-il martelé, notant que les travailleurs marocains jouiront, désormais, des mêmes conditions de travail, de sécurité sociale et professionnelle que les travailleurs portugais dans leur pays, ce qui est « un acquis important et essentiel ». M. Sekkouri a, parallèlement, mis en avant la mobilisation du gouvernement, en particulier du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, via l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), afin d’assurer un accompagnement pratique à ces travailleurs, en plus d’un appui technique important et essentiel de la part du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, lequel figure parmi les départements les plus importants de cet accord.

Aussi, le ministre s’est félicité de la signature d’un tel accord avec un pays ami qui a entretenu des relations diplomatiques distinguées avec le Maroc à travers l’histoire, lesquelles relations ont permis d’atteindre nombre de réalisations dans plusieurs domaines.

Et d’ajouter que ces relations bénéficient d’une attention particulière de la part de SM le Roi Mohammed VI et du Président du Portugal. Cet accord vise à répondre à la demande croissante des travailleurs marocains pour bénéficier des opportunités d’emploi dans le tissu économique portugais et à définir les procédures d’admission et de séjour appliquées à cette catégorie. Il entend aussi renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la gestion des flux migratoires réguliers.

LR/MAP