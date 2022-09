Laâyoune | Hubert Seillan présente son ouvrage “Le Sahara Marocain | L’espace et le temps”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la Fondation France-Maroc Paix et Développement Durable, Hubert Seillan, a présenté et signé, samedi au Palais des congrès de Laâyoune, son ouvrage “Le Sahara Marocain: L’espace et le temps”, parue aux éditions “La croisée des chemins”.

La cérémonie de présentation de ce livre s’est déroulée à l’occasion de la séance de clôture des travaux de la 4ème édition des rencontres franco-marocaines sur les actions de développement à l’œuvre dans les provinces du Sud, initiées sous le thème “sortir de l’ambiguïté” par la Fondation France-Maroc Paix et Développement Durable, en partenariat avec l’Association Ribat Al Fath.

M. Seillan, qui est également écrivain et juriste français, a saisi cette occasion pour présenter les nouveautés de la 2eme édition, plus enrichie, de son livre de 248 pages, conçu comme un roman historique à connotation économique, sociale, juridique et politique.

L’ouvrage est un instant de partage des différents moments du “voyage” de l’écrivain, où le temps et l’espace convergent et se combinent, en vue d’ouvrir les chemins de la connaissance du territoire, tout en empruntant les différentes voies offertes par la géographie, l’histoire et le droit.

S’exprimant à cette occasion, M. Seillan a expliqué qu’il s’agit de montrer par l’histoire et par la géographie l’intégrité territoriale du Maroc, maintenue même pendant la période du protectorat par des forces naturelles, géographiques, historiques, économiques et culturelles anciennes.

Il a noté que l’objectif principal de son livre est de faire connaître cette question auprès des lecteurs au-delà du Maroc, tout en saluant l’essor socio-économique et urbanistique que connaissent les provinces du Sud, notamment la ville de Laâyoune.

A cet égard, le président de la Fondation France-Maroc Paix et Développement Durable a comparé Laâyoune et tout le Sahara marocain à la “Nouvelle Californie”, qui a connu une expansion urbaine et industrielle en moins d’un siècle.

Parue aux éditions “La croisée des chemins” en novembre 2021, la 2ème édition du livre “Le Sahara marocain: L’espace et le temps” a été enrichie par la prise en compte des dernières avancées sur le dossier du Sahara marocain dans les années 2020 et 2021.

Initiées sous le thème “sortir de l’ambiguïté” par la Fondation France-Maroc Paix et Développement Durable, en partenariat avec l’Association Ribat Al Fath, les rencontres franco-marocaines organisées à Guelmim (19-20 septembre), Tan-Tan (21 septembre), Es-Semara (22-23 septembre) et à Laâyoune (24 septembre), portent sur les programmes de développement humain durable dans les domaines économique, scientifique, culturel, touristique et urbanistique.

Articulés autour de questions économiques, culturelles et agricoles, ces rencontres permettent de découvrir les programmes de développement urbanistiques, industriels et touristiques, ainsi que les réalisations extraordinaires que connaissent les régions du Sud du Royaume qui, autrefois désertiques, sont devenues “aujourd’hui, et depuis trois décennies, un espace de vie, de production, d’innovation et d’affirmation de leur appartenance à la mère-patrie”.

Une pléiade d’experts, d’universitaires, d’élus et d’acteurs économiques et institutionnels marocains et français prennent part à cette édition pour apporter leur éclairage et leur soutien fort et éloquent à l’effort consenti dans ces régions par l’État marocain, ainsi que leur savoir-faire pour améliorer le rendement dans certains secteurs et les possibilités d’investissement.

LR/MAP