La ville d’Essaouira accueillera en 2026 un nouvel établissement scolaire OSUI

La ville d’Essaouira verra l’ouverture, en septembre 2026, d’un nouvel établissement du réseau de l’enseignement français à l’étranger OSUI, couvrant tous les niveaux de la maternelle à la terminale.

“Ce projet d’envergure, qui a fait l’objet d’une convention signée le 19 juin courant à Essaouira, est le fruit d’une collaboration étroite entre le Réseau OSUI de la Mission laïque française (OSUI-MlfMonde) et les autorités marocaines, dont le soutien et l’engagement ont été décisifs pour sa concrétisation”, indique le réseau OSUI-MlfMonde dans un communiqué.

L’établissement actuel, l’école Éric Tabarly d’Essaouira laissera place à une école moderne, implantée dans un quartier en plein développement, qui permettra l’ouverture de nouvelles classes de la maternelle au lycée, en accompagnement de la dynamique économique, sociale et culturelle exceptionnelle que connaît la Cité des Alizés, précise la même source.

Ce projet illustre la volonté commune de renforcer l’accès à une éducation plurilingue, avec des approches pédagogiques innovantes, dans le respect des valeurs de dialogue et de coopération, qui caractérisent les relations entre la France et le Maroc, souligne le communiqué.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence notamment du Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du gouverneur de la province d’Essaouira, Mohamed Rachid, du président du Conseil communal d’Essaouira, Tarik Ottmani, du nadhir des Habous à Essaouira, Mohamed Gourada, du consul général à Marrakech, Stéphane Baumgarth, et du directeur général du Réseau OSUI-MlfMonde, Jean Marc Merriaux, ainsi d’autres personnalités marocaines et françaises.

