La généralisation de la protection sociale illustre les contours de la politique sociale de SM le Roi pour construire le Maroc de demain

Le chantier de la protection sociale reflète le sens humain de Sa Majesté le Roi, et illustre les contours de la politique sociale du Souverain pour construire le Maroc de demain, un Maroc où l’être humain est au centre des politiques publiques, a affirmé le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Intervenant lors du Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, M. El Otmani est revenu sur ce “grand et heureux événement qu’a connu le Royaume, mercredi au Palais Royal de Fès, avec la signature de trois conventions devant Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, concernant le début des ateliers de la généralisation de la protection sociale”, soulignant que le Souverain a tenu à superviser personnellement le lancement de ce grand chantier, dont les Marocains sont fiers.

Il s’agit d’une “révolution sociale sans précédent qui constitue un pilier de base pour garantir la dignité du citoyen, soutenir le pouvoir d’achat des plus grands groupes sociaux, protéger les catégories vulnérables et parvenir à la justice sociale”, a relevé le Chef du gouvernement.

Ce chantier, “grand avec ses nobles objectifs qu’il vise à atteindre, constitue à la fois un honneur et un engagement pour ce gouvernement”, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette mission vient s’ajouter aux autres tâches dans lesquelles le gouvernement s’est engagé dans le cadre de sa lutte collective contre la pandémie de Covid-19, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve.

Il a adressé ses félicitations aux ministres qui ont contribué à la concrétisation de cet important chantier, et aux responsables et cadres des départements ministériels et des institutions publiques impliqués dans sa mise en oeuvre, considérant que le succès de cette noble mission, “sera la meilleure conclusion du travail du gouvernement, soucieux depuis sa création d’être social par excellence”.

À cet égard, le chef du gouvernement s’est arrêté sur les Orientations du Souverain et la Haute sollicitude royale qui entoure le domaine social “ce qui a contribué à atteindre les objectifs fixés dans les différents projets sociaux”, notant que l’exécutif est devenu un gouvernement social par excellence, en raison de la multiplicité des programmes sociaux qu’il a entrepris, des ressources financières qui leurs sont allouées et des projets de lois et décrets qu’il a promulgué.

Il a appelé à considérer l’ampleur de cette responsabilité, à redoubler d’efforts et à élever le niveau des réalisations, pour faire de ce chantier un succès, faisant observer que cela nécessite un vaste travail législatif organisationnel de la part de tous les ministères impliqués.

Le succès de chantier qui vise à servir l’intérêt des citoyens “est d’abord un succès pour le pays”, a-t-il dit, appelant à la coopération et à la complémentarité entre les différentes parties et institutions concernées, ainsi qu’avec les différents partenaires économiques et sociaux.

Cette coopération a été démontrée par SM le Roi lors de la cérémonie de signature des conventions à travers la présence d’institutions publiques, de chambres professionnelles, des centrales syndicales, du secteur privé et d’autres acteurs, en plus des ministres concernés, a fait remarquer M. El Otmani.

Selon lui, le gouvernement doit s’orienter vers d’autres domaines législatifs, organisationnels, administratifs et de terrain pour la réussite de ce grand chantier, qui vise dans sa première étape à assurer une couverture sanitaire à 22 millions de citoyens et à généraliser l’Assurance maladie obligatoire de base durant les années 2021 et 2022 pour ensuite généraliser les allocations familiales durant les années 2023 et 2024 ainsi que l’indemnité pour perte d’emploi en l’an 2025.

LR/MAP