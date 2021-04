Généralisation de la protection sociale | Le couronnement de la politique sociale visionnaire de SM le Roi

Partager Facebook

La généralisation de la protection sociale au Maroc est un chantier d’une extrême importance qui constitue le couronnement de la politique sociale visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, a souligné, jeudi, le juriste espagnol, Miguel Angel Puyol.

«La protection sociale pour l’ensemble du peuple marocain a été toujours au centre des préoccupations du Souverain qui ne cesse de lancer des initiatives au bénéfice des catégories sociales les plus défavorisées du Royaume», a relevé M. Puyol dans une déclaration à la MAP.

Couvrant les aspects social, sanitaire et économique, ce projet ambitieux aura un impact positif sur la réduction des disparités sociales et donnera un nouvel élan aux principes de solidarité et de cohésion qui constituent deux piliers de l’action menée par le Maroc ces dernières décennies, a-t-il fait observer.

Il s’agit d’une nouvelle consécration de la politique du Maroc dans le domaine social et d’un vecteur de développement sur la voie du renforcement de la stabilité sociale des travailleurs et la garantie de leur droit à un emploi décent, ce qui aura des effets positifs sur les performances économiques du Royaume, a estimé M. Puyol.

Pour le juriste espagnol, les réalisations du Maroc dans le domaine social doivent être reconnues et saluées, notant que le Royaume a réussi, dans un temps record, à mettre en place un système de protection sociale qui n’a rien à envier aux grandes nations du monde.

SM le Roi avait présidé mercredi au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.

Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.

LR/MAP