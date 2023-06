La Bourse de Casablanca présente son nouveau portail web

Partager Facebook

La Bourse de Casablanca a présenté, lundi lors d’une conférence de presse, son nouveau portail web.

Ce nouveau portail se distingue, entre autres, par une architecture orientée utilisateur et un nouveau design pensé “Mobile first”. Il s’agit également d’un portail écoresponsable qui offre une interface épurée et une architecture d’information simplifiée, accessible en arabe, en français et en anglais, représentant ainsi une porte d’entrée multilingue vers le marché boursier marocain.

Ergonomique et moderne, le nouveau portail web de la Bourse de Casablanca offre, en comparaison avec le site web existant, une meilleure expérience utilisateur, une meilleure accessibilité et de nouveaux services et fonctionnalités grâce notamment à un responsive web design et à l’APIsation (interconnectivité).

S’exprimant à cette occasion, le directeur de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji, a relevé que le Nouveau modèle de développement est venu asseoir davantage cette ambition de rendre la Bourse encore plus utile et plus accessible à un plus grand nombre d’entreprises, rappelant que la Bourse a organisé plusieurs événements, notamment au niveau des régions pour se rapprocher des acteurs de l’écosystème.

Il a, en outre, souligné que la réflexion a été également alimentée par le besoin de densifier et de changer leur communication, pour faire de la Bourse plus qu’une plateforme d’échange de titres, mais plutôt celle d’échange d’idées puisque la Bourse est “le seul endroit qui contient des rapports complets sur l’activité des entreprises”, reflétant donc l’activité économique.

Pour sa part, le directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca, Mohamed Saad, s’est arrêté sur le contexte du projet, son cadrage, les caractéristiques clés et les nouveautés du portail avant de faire une démo du nouveau portail, dont le lancement est prévu demain mardi.

Il a, dans ce sens, indiqué que ce portail regorge de produits et d’outils à la pointe de la technologie qui vont permettre aux investisseurs, aux émetteurs, aux grandes entreprises et aux petites et moyennes entreprises qui ont besoin de rejoindre la côte de Casablanca, de lever des capitaux pour leur croissance et développement.

Et d’ajouter qu’il se veut aussi un outil en même temps didactique qui vient conforter ce rôle de la Bourse de Casablanca en tant que bourse utile et accessible et une place de référence pour la donnée et la data boursière.

LR/MAP