La Bourse de Casablanca en hausse cette semaine

La Bourse de Casablanca a prolongé sa hausse pour la 7ème semaine d’affilée, son indice principal, le Masi, prenant 0,60% à 11.739,44 points.

Au terme de cette semaine, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé, de son côté, de 0,66% à 957,66 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,61% à 9.543,90 points.

Dans ces conditions, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces trois baromètres se trouvent respectivement placées à +4,01%, +3,56% et +3,85%.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,81% à 10.805,15 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,42% à 10.026,04 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a pris, pour sa part, 0,61% à 898,24 points.

Sur le plan sectoriel, 11 indices des 24 représentés à la cote ont terminé la période sur une note négative, contre 12 en hausse, tandis que celui des “Equipements électroniques et électriques” n’a affiché aucune variation.

Le secteur des “Loisirs et Hôtels”, représenté par Risma, a accusé le plus fort repli de la semaine (-4,21%), suivi de celui du “Transport” (-3,65%), dont le titre de CTM a baissé de -3,8%.

A la baisse également, l’indice des “”Ingénieries et biens d’équipement industriels” a abandonné 2,37%, “Sociétés de Portefeuilles-Holdings” 1,77% et “Télécommunications” -1,69%.

Du côté des gagnants, le secteur “Distributeurs” (+3,12%) a réalisé la meilleure performance de la semaine, porté par la bonne tenue de Label Vie (3,53%), Fenie Brossette (2,95%), Auto Hall (2,31%) et Réalisations mécaniques (0,67%). En revanche, Stokvis Nord Afrique et Ennakl ont cédé respectivement 3,93% et 0,32%.

Le secteur “Agroalimentaire/production” a avancé de 3,03%, celui de la “Chimie” a pris 2,39%, “Pétrole et Gaz” 1,89% et “Industrie Pharmaceutique” 1,29%.

Dans la foulée, le volume global des échanges s’est chiffré à plus de 503,8 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 607,14 milliards de dirhams (MMDH).

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Jet Contractors (+4,52%), Cosumar (+4,08%), SMI (+3,74%), Agma (+3,66%) et Label Vie (+3,53%).

En revanche, Stroc Industrie, Risma, Salafin, Stokvis Nord Afrique et CTM ont accusé les plus forts replis avec respectivement -5,56%, -4,21%, -3,98%, -3,93% et -3,80%.

Avec un volume transactionnel de plus de 74,13 MDH, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 14,73% des transactions, suivi de Ciments du Maroc avec 62,62 MDH (12,44%) et BCP avec 60,86 MDH (12,09%).

LR/MAP