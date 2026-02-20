La BERD accorde 2,1 M€ pour le développement du port Nador West Med (NWM)

Partager Facebook

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et Nador West Med (NWM) – Bétoya Industrial & Logistic Zone (BILZ) ont signé, vendredi à Rabat, un accord de subvention de 2,1 millions d’euros (M€) afin de soutenir le développement du complexe Nador West Med en tant que zone économique attractive, dynamique et durable au Maroc.

Signé par Haytham Eissa, Directeur de la BERD et Responsable du Maroc, et Mohamed Jamal Benjelloun, Directeur Général de Nador West Med, cet accord permettra le financement d’un programme de Coopération Technique (CT) destiné à accompagner Nador West Med en prévision de la phase de mise en service du complexe industrialo-portuaire, indique la BERD dans un communiqué.

Ce programme, qui vient en complément du financement de 120 M€ accordé par la BERD à NWM en 2025, vise à digitaliser les processus de gestion et d’exploitation du complexe, à intégrer des infrastructures résilientes et des solutions énergétiques durables dans le développement de la zone, ainsi qu’à renforcer les compétences institutionnelles et les capacités de mise en œuvre de l’entité gestionnaire, fait savoir la même source.

L’objectif est d’assurer une mise en service efficace, durable et conforme aux standards internationaux du complexe Nador West Med.

Un axe central de l’appui en coopération technique portera sur l’accélération de la digitalisation de BILZ à travers le développement et l’adaptation d’un guichet unique entièrement automatisé. Ce dispositif offrira aux investisseurs un parcours intégré, simplifié et fluide, facilitant l’implantation de leurs activités au sein de la zone économique et renforçant son attractivité auprès des investisseurs nationaux et internationaux.

Parallèlement, une mission dédiée appuiera l’élaboration d’un plan d’infrastructures durables qui a pour but d’intégrer, dès la phase de planification, des infrastructures résilientes et des solutions énergétiques durables dans le développement de la zone, afin d’en assurer la résilience climatique à long terme.

Reconnaissant que les investissements en infrastructures doivent s’accompagner d’un renforcement du capital humain, le programme de CT intégrera également un appui ciblé au développement et à la consolidation des compétences techniques, managériales et transversales du personnel de NWM.

Ledit programme soutiendra aussi la montée en compétences indispensable au lancement et à l’exploitation optimale du complexe portuaire, ainsi que des zones d’activités adjacentes, tout en instaurant une dynamique d’amélioration continue de la performance, tant collective qu’individuelle, pour assurer la réussite, la compétitivité et la pérennité du projet.

Cité dans le communiqué, Haytham Eissa a souligné que “ce programme de coopération technique reflète l’engagement de la BERD à soutenir le développement régional du Maroc et à renforcer sa compétitivité économique”.

“En combinant innovation digitale, planification d’infrastructures durables et développement des compétences, nous visons à positionner le complexe NWM comme un hub industriel et logistique de premier plan. À travers cet engagement financier et technique conjoint, la BERD soutient l’émergence de NWM en tant que catalyseur d’investissements directs étrangers, de compétitivité industrielle et de création d’emplois, tout en veillant à ce que les retombées du projet bénéficient aux territoires et contribuent à une croissance régionale inclusive”, a-t-il dit.

Membre fondateur de la BERD, le Maroc est devenu pays d’opérations en 2012. À ce jour, la BERD a investi près de 6 milliards d’euros au Maroc à travers 125 projets.

LR/MAP