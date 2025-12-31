HCP | L’épargne nationale située à 29,7% du PIB au T3-2025

L’épargne nationale s’est située à 29,7% du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre 2025, contre 28,7% un an auparavant, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution tient compte du ralentissement de la consommation finale nationale en valeur, qui a progressé de 5% au lieu de 6,1% au T3-2024, précise le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale au troisième trimestre 2025.

Ladite note fait également savoir qu’avec une hausse des revenus nets reçus du reste du monde, de 14,5% au lieu de 0,5%, le revenu national brut disponible s’est accru, passant de 8,2% au troisième trimestre de l’année précédente à 6,2% durant la même période de l’année 2025.

L’investissement brut, pour sa part, a atteint 32,6% du PIB contre 31% au cours du même trimestre de l’année précédente. Ainsi, le besoin de financement de l’économie nationale s’est aggravé, passant de 2,3% du PIB à 2,9%.

