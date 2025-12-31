HCP | Forte hausse de la demande intérieure de 7,6% au T3-2025

La demande intérieure a enregistré une forte hausse de 7,6% au troisième trimestre 2025 (T3-2025), au lieu de 5,9% durant la même période de 2024, ressort-il d’une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur la situation économique nationale au troisième trimestre 2025.

La contribution de cette demande à la croissance économique nationale s’est élevée à 8,3 points, contre 6,5 points une année auparavant, précise le HCP.

Ainsi, l’investissement brut (formation brute de capital fixe ; variation des stocks et acquisition nette d’objets de valeur) a enregistré une forte hausse de 15% au lieu de 11,8% la même période de l’année précédente, contribuant à la croissance de 4,6 points au lieu de 3,5 points, fait savoir la même source.

La consommation finale des administrations publiques, de son côté, a connu une augmentation de son taux d’accroissement passant de 5,5% au troisième trimestre 2024 à 7,4%, contribuant pour 1,3 point à la croissance économique au lieu de 1 point.

Ladite note fait aussi état d’une hausse de 3,9% des dépenses de consommation finale des ménages, au lieu de 3% le même trimestre de l’année précédente, contribuant pour 2,3 points à la croissance contre 1,8 point.

Au niveau des échanges extérieurs, les importations de biens et services en volume ont enregistré une hausse de 15,3% au lieu de 11,1% la même période de l’année 2024, avec une contribution négative à la croissance de 7,7 points au lieu d’une contribution négative de 5,8 points.

Les exportations ont affiché un ralentissement de leur taux d’accroissement passant de 10,1% le troisième trimestre 2024 à 8,2%, avec une contribution à la croissance de 3,4 points au lieu de 4,3 points le même trimestre de l’année dernière.

Dans ce cadre, les échanges extérieurs de biens et services ont dégagé, au troisième trimestre 2025, une contribution négative à la croissance de 4,3 points au lieu d’une contribution négative de 1,5 point une année passée.

LR/MAP