Aide sociale directe | 49 MMDH mobilisés depuis le lancement du dispositif (Mme Fettah)

Un budget global de 49 milliards de dirhams (MMDH) a été mobilisé au profit du système d’aide sociale directe depuis son lancement en décembre 2023, a annoncé, mardi à Rabat, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

En réponse à une question orale sur “le bilan de l’aide sociale directe” lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, présentée par le groupe Authenticité et Modernité, Mme Fettah a précisé que 31 MMDH ont été consacrés aux allocations de protection contre les risques liés à l’enfance, tandis que 17 MMDH ont été consacrés à l’allocation forfaitaire.

La ministre a relevé que, depuis le mois de novembre dernier, les montants des allocations accordées aux enfants scolarisés de moins de six ans ont été relevés de 200 à 250 dirhams, et de 350 à 375 dirhams pour les orphelins, en plus d’une indemnité complémentaire de 100 dirhams en cas d’handicap de l’enfant.

Elle a également souligné que la mise en œuvre des textes réglementaires relatifs au système d’aide sociale a été finalisée, notant notamment l’adoption par le Conseil du gouvernement du projet de décret fixant les conditions et modalités de bénéfice de l’allocation spéciale accordée dans le cadre de ce système.

S’agissant de la gouvernance, la ministre a rappelé l’adoption du Registre social unifié (RSU) et de l’indicateur social, ainsi que le rôle de suivi assuré par l’Agence Nationale du Soutien Social (ANSS).

Elle a fait savoir que, depuis le mois en cours, une expérimentation pilote portant sur l’ouverture de représentations territoriales régionales de l’Agence a été lancée, dans l’objectif de renforcer l’interaction directe avec les citoyens et d’améliorer la qualité de la mise en œuvre de l’aide sociale.

LR/MAP