Formation Professionnelle | L’OFPPT organise la 3ème édition des journées Pro’Days

L’OFPPT organise la 3ème édition des journées thématiques Pro’Days, sous le thème de la digitalisation des métiers.

Rendez-vous du 9 au 18 février 2021, pour découvrir le monde de la formation professionnelle, les compétences, les cursus et l’impact de la digitalisation sur les métiers d’avenir.

L’OFPPT fait savoir qu’il est possible de participer aux journées Pro’Days, à travers plus de 20 webinaires animés par des professionnels. Ces rencontres en ligne seront retransmis en live via les pages Facebook et YouTube de l’Office et l’application Microsoft Teams.

Voici le programme des Pro’Days 2021:

