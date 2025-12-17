Maroc Chine | La 7e Commission mixte de coopération économique se tient à Pékin

La septième session de la Commission mixte de coopération économique, commerciale et technique entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine s’est tenue mardi à Pékin.

Les travaux de cette session, qui s’inscrivent dans le cadre du suivi du Partenariat stratégique global établi entre le Maroc et la Chine en 2016, ont été coprésidés par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Zhang Li, vice-ministre du Commerce chinois.

Ils se sont tenus en présence d’une importante délégation marocaine composée de représentants de plusieurs départements ministériels, ainsi que de l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari.

Cette session de haut niveau témoigne de la volonté commune des deux pays de poursuivre et d’approfondir le dialogue stratégique engagé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, et le Président Xi Jinping, consolidant ainsi les liens entre deux nations aux traditions millénaires.

À cette occasion, la partie chinoise s’est félicitée des avancées réalisées par le Maroc en matière de développement économique. Elle a particulièrement salué la vision de SM le Roi, qu’elle a qualifiée de “clairvoyante, solidaire et engagée”.

M. Mezzour a présenté, dans ce sens, les grands chantiers structurants du Royaume, portés par la vision du Souverain et qui témoignent de la dynamique de modernisation et de développement dans laquelle s’inscrit le Maroc.

Il a également évoqué la Coupe du monde 2030 que le Royaume co-organisera aux côtés de l’Espagne et du Portugal, soulignant les opportunités d’investissement majeures qu’offre cet événement d’envergure.

La dimension africaine du partenariat sino-marocain a occupé une place de choix dans les échanges, avec des discussions approfondies sur le rôle du Maroc en tant que hub en Afrique et plateforme stratégique pour le développement des relations Chine-Afrique dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

Les discussions ont également porté sur les moyens de donner un nouvel élan au partenariat bilatéral, en capitalisant sur les potentialités considérables des deux économies.

Ainsi, les deux parties ont accordé une attention particulière à l’équilibrage des flux commerciaux bilatéraux, s’attardant sur les mécanismes susceptibles d’ouvrir davantage le marché chinois aux exportations marocaines dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant.

Les opportunités de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques ont été au cœur des discussions. Les infrastructures, l’innovation technologique, le numérique et la connectivité figurent parmi les domaines prioritaires identifiés par les deux parties, qui entendent tirer pleinement profit de la complémentarité de leurs chaînes de valeur.

Les échanges ont, par ailleurs, abordé d’autres domaines prometteurs, dont les stratégies de développement, la coopération économique, commerciale, industrielle et douanière, l’investissement, l’enseignement supérieur, le tourisme et les énergies renouvelables.

À l’issue des travaux de la Commission mixte, les deux parties se sont engagées à donner une profondeur renouvelée au partenariat stratégique Maroc-Chine, réaffirmant leur volonté de transformer le dialogue en réalisations concrètes et mutuellement bénéfiques.

En marge de cette session, M. Mezzour a tenu des rencontres bilatérales avec Wang Wentao, ministre du Commerce chinois, ainsi qu’avec Xiong Jijun, vice-ministre de l’Industrie et de la Technologie de l’information.

M. Wang a évoqué avec satisfaction la visite qu’il a effectuée au Maroc en 2024, appelant à renforcer les échanges commerciaux et à encourager les investissements mutuels.

De son côté, M. Mezzour a invité les autorités chinoises à tirer pleinement profit des atouts compétitifs du Royaume, mettant en avant la qualité des ressources humaines marocaines, la connectivité du pays ainsi que sa stabilité politique et économique, fruit des politiques visionnaires menées sous le Leadership de SM le Roi Mohammed VI.

