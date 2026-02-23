Fibre optique | Inauguration à Berrechid d’une nouvelle unité industrielle (CFO) de 200 MDH

Partager Facebook

La société FBR CABLES a procédé, lundi à Berrechid, à l’inauguration de sa nouvelle unité industrielle de production de câbles à fibre optique (CFO) et de câbles réseaux, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Mobilisant un investissement global de 200 millions de dirhams (MDH) et générant 165 emplois directs, ce nouveau site, qui s’étend sur une superficie d’environ 15.000 m², regroupe l’ensemble des activités de l’entreprise et porte sa capacité annuelle de production à 70.000 kilomètres de câbles à fibre optique, avec pour ambition de couvrir près de 60% des besoins du marché national, estimés entre 120.000 et 130.000 kilomètres par an.

S’exprimant à cette occasion, M. Mezzour a affirmé que l’inauguration de cette unité 100% marocaine de production de câbles à fibre optique constitue un jalon stratégique pour le développement industriel du Maroc, soulignant que ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à renforcer la souveraineté industrielle et technologique du Royaume.

Le ministre a indiqué que cette nouvelle unité, qui double la capacité de production nationale, renforce le label “Made in Morocco” et positionne le Royaume comme un hub régional d’exportation vers l’Afrique, ajoutant qu’il s’agit de l’une des meilleures usines du continent africain dans ce domaine.

M. Mezzour a, par ailleurs, relevé que les câbles à fibre optique contribuent à améliorer la connectivité internet des ménages et des entreprises marocaines, mettant en avant l’impact du projet sur la modernisation des infrastructures numériques nationales.

Pour sa part, le directeur général de FBR CABLES, Youssef Jannat, a indiqué que la nouvelle usine est dotée des dernières technologies et a été réalisée grâce à des compétences et à un capital entièrement marocains.

Il a précisé que cette unité dispose d’une capacité annuelle de production de 70.000 kilomètres couvrant notamment les fibres optiques ainsi que les câbles réseaux de catégories 6, 7 et 8, soulignant qu’elle figure parmi les installations les plus importantes de ce type en Afrique.

M. Jannat a également fait savoir que l’entreprise ambitionne de renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest en s’appuyant sur ses partenariats, indiquant que FBR CABLES réalise déjà des opérations d’exportation vers des marchés comme la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Mali et le Gabon.

Il a ajouté que cette stratégie s’inscrit dans une vision de coopération Sud-Sud, fondée notamment sur la production locale de composants à forte valeur ajoutée technique destinés à être exportés vers l’Afrique de l’Ouest pour leur transformation en produits finis, en particulier les câbles à fibre optique.

Fondée en 1991 à Bouskoura, FBR CABLES est spécialisée dans la fabrication de diverses variantes de câbles adaptées à différents environnements d’installation, notamment Outdoor, Aerial, Micro-câbles et FTTH – Drop Cables.

L’entreprise couvre une part significative des besoins des opérateurs nationaux, dont Orange Maroc, INWI et Maroc Telecom.

FBR CABLES emploie actuellement 124 collaborateurs et génère plus de 500 emplois indirects via son réseau de fournisseurs et partenaires locaux. Elle participe activement à la formation des compétences nationales à travers des programmes de transfert technologique et des initiatives de formation en partenariat avec des acteurs du secteur des télécommunications.

LR/MAP