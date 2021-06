Essaouira | Arrivée de MRE et de touristes à bord d’un 1er vol direct en provenance de Bruxelles

Un avion en provenance de Bruxelles, avec à bord des Marocains du monde et des touristes étrangers, a atterri, samedi à l’aéroport international Essaouira-Mogador, marquant ainsi la reprise des vols internationaux au niveau de la plateforme aéroportuaire de la Cité des Alizés, après des mois de suspension en raison de la Covid-19.

Un accueil des plus chaleureux a été, ainsi, réservé aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger et aux visiteurs étrangers à leur arrivée à cette infrastructure aéroportuaire.

A leur arrivée, les passagers ont effectué les formalités douanières et récupéré leurs bagages de manière fluide et ordonnée, tout en se conformant aux consignes de distanciation physique et aux gestes barrières, avec l’utilisation des bornes distributrices de gels hydroalcooliques.

Dans des déclarations à la MAP, des voyageurs ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son initiative visant à faciliter le retour des MRE à la Mère Patrie à des prix abordables, tout en se félicitant de ce geste Royal noble qui traduit la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les Marocains du monde.

A cette occasion, le commandant de l’aéroport international Essaouira-Mogador par intérim, Mohammed Arhjoul, a noté que la plateforme aéroportuaire de la Cité des Alizés a connu, à l’instar des autres aéroports du Royaume, la mise en oeuvre d’un plan de reprise aéroportuaire, dont la priorité absolue est de protéger tous les usagers, d’accompagner la reprise du trafic et d’offrir une expérience de voyage agréable, saine et rassurante.

Dans ce sens, un dispositif sanitaire conforme aux recommandations nationales et internationales a été mis en place : distanciation physique (marquage au sol, mise en place de plexiglas dans les comptoirs avec interaction avec les pax, sensibilisation et information, affichage et diffusion de messages sonores) tout au long du parcours du passager, mesures d’hygiène (distributeurs de gel désinfectant, intensification du nettoyage,…).

Et le responsable de relever que l’aéroport a obtenu l’accréditation sanitaire du Conseil international des Aéroports (AHA) et ce, à l’issue d’un audit de tout le dispositif sanitaire mis en place par l’aéroport et qui concerne l’ensemble des aspects relatifs à l’accueil des passagers.

De son côté, M. Tarik Ottmani, président du bureau exécutif de l’Association Essaouira- Mogador, a dit toute sa joie de voir la plateforme aéroportuaire de la Cité des Alizés recevoir son premier vol après des mois de fermeture.

Il a, dans ce sillage, mis en avant la mobilisation de tous les acteurs et intervenants (autorités, élus et professionnels du secteur touristique) pour accueillir les Marocains du monde, les touristes étrangers et les visiteurs de la ville d’Essaouira dans les meilleures conditions, tout en exprimant son souhait de voir les vols en provenance d’autres villes européennes, notamment Paris reprendre également.

Pour sa part, le président de l’Association de la Communauté souirie établie à l’étranger, Yamani Ahfid, s’est réjoui de ce geste Royal qui a amplement contribué à alléger les souffrances des MRE durant cette période exceptionnelle induite par la propagation de la Covid-19.

Sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le Royaume et de la baisse du nombre des cas d’infections au nouveau coronavirus, notamment après l’élargissement des campagnes de vaccination, les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du 15 juin dernier.

LR/MAP