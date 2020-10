El Otmani | La préparation du PLF 2021 s’inscrit dans le cadre des directives royales fixant les priorités de cette étape

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a affirmé, vendredi à Rabat, que la préparation du projet de loi de finances (PLF) 2021 s’inscrit dans le cadre des directives Royales contenues dans les discours du Trône, de la Commémorant de la Révolution du Roi et du peuple, et celui de l’ouverture de l’année législative au Parlement, qui contenaient des orientations claires fixant les priorités de cette phase, caractérisée par les effets persistants de la pandémie, en particulier aux niveaux économique et social.

Dans son allocution à l’ouverture de la réunion du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a rappelé les orientations du projet de loi de finances pour l’année 2021, présenté à SM le Roi Mohammed VI lors du dernier Conseil des ministres, portant sur trois axes principaux: l’accélération de la mise en œuvre du plan national de relance économique pour surmonter les effets économiques de la pandémie, le déploiement d’un effort financier exceptionnel pour préserver les emplois, produire de la richesse, soutenir les investissements nationaux, protéger le pouvoir d’achat des citoyens, ainsi que la consolidation du financement des projets des jeunes et l’intégration du secteur informel, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de ce conseil.

Et d’ajouter que M. El Otmani a évoqué, dans ce contexte, la décision du Souverain de créer le “Fonds Mohammed VI pour l’investissement”, qui constitue un levier important pour l’investissement national.

Sur le plan social, a ajouté M. Amzazi, le chef du gouvernement a souligné les chantiers de généralisation de la couverture sanitaire universelle, du système de retraite, des allocations familiales et des indemnisations en cas de perte d’emploi, qui sont quatre programmes sociaux importants, sur lesquels Sa Majesté le Roi a mis un accent particulier, relevant que les mécanismes de démarrage de la mise en œuvre de ces projets seront contenus dans le projet de loi de finances 2021, en plus de continuer à accorder une attention et un soutien particuliers aux secteurs sociaux, notamment ceux de l’éducation et de la santé.

Par ailleurs, M. El Otmani a mis en avant le renforcement de l’exemplarité de l’État et de la rationalisation de la gestion des institutions publiques, en rationalisant la gestion de ces institutions et en créant une agence de gestion des contributions de l’État, mécanisme qui encadrera la participation de l’État dans les institutions et les entreprises publiques.

M. Amzazi a indiqué que M. El Otmani a mis en avant l’importance de disposer de ces orientations spécifiques, considérant que ces procédures et détails interviendront sur la base d’une direction stratégique et d’une feuille de route claire, ce qui permettra l’harmonie et l’intégration entre le travail du gouvernement, les institutions publiques et les collectivités territoriales.

Le chef du gouvernement a conclu que la préparation du projet de loi de finances 2021 tient compte des effets sanitaires, sociaux et économiques persistants de la pandémie du COVID-19, dont l’humanité n’est pas encore en mesure de contrôler son évolution et ses effets, soulignant le nombre alarmant de cas confirmés récemment, comme c’est le cas dans un certain nombre de pays partenaires, ce qui peut avoir des implications pour le Royaume, notamment au niveau économique.

LR/MAP