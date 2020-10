ONU | Le Sénégal réaffirme son soutien à la marocanité du Sahara

Partager Facebook

Le Sénégal a réaffirmé, vendredi devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien de longue date à la marocanité du Sahara et à l’initiative d’autonomie comme solution pragmatique à ce différend régional artificiel.

“Comme solution de sortie de crise pragmatique, ma délégation réitère son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie dans la région du Sahara qui repose sur l’édification d’une société démocratique et moderne, fondée sur l’Etat de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique et social dans le respect de la souveraineté du Royaume”, a souligné la représentante du Sénégal à cette réunion.

“En tant que Communauté internationale, nous devons nous aligner derrière le Secrétaire général des Nations-Unies, son prochain envoyé personnel, une fois nommé, et le Conseil de Sécurité, dans le processus de recherche d’une solution politique négociée et durable au différend régional sur le Sahara marocain, en gardant à l’esprit le potentiel inestimable d’une issue définitive à ce différend, non seulement en termes de coopération et de développement, mais aussi de prise en charge des importants défis qui se posent à la région et au Sahel”, a souligné la diplomate sénégalaise.

Une telle solution “permettrait également de trouver une issue heureuse et définitive à la situation humanitaire dans les camps de Tindouf”, a-t-elle ajouté.

“Nous exhortons les parties à rester mobilisées dans la dynamique constructive insufflée par les deux tables rondes de Genève pour accompagner le processus politique engagé par les Nations Unies jusqu’à son aboutissement”, a encore souligné la diplomate sénégalaise, ajoutant que son pays réitère son soutien au processus mené sous les auspices exclusifs des Nations-Unies, sur la base des résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité de l’ONU depuis 2007, y compris la résolution 2494 adoptée le 30 octobre 2019, qui souligne la nécessité de progresser vers une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis, pour le règlement de la question du Sahara marocain.

