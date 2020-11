El Guerguerat | La Ligue des écrivains femmes du Maroc salue l’intervention des FAR

La Ligue des écrivains femmes du Maroc a salué l’intervention menée par les Forces Armées Royales (FAR), en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des FAR pour garantir la circulation des personnes et des marchandises au niveau du passage d’El Guerguerat reliant le Maroc et la Mauritanie.

Dans un communiqué mardi, La Ligue des écrivains femmes du Maroc a exprimé son soutien total à l’opération salvatrice des FAR “qui a permis de rétablir la sécurité et la liberté de mouvement des civils et de l’échange commercial entre le Maroc, la Mauritanie soeur et les pays d’Afrique subsaharienne”.

La Ligue, avec son bureau exécutif, son conseil des sages, son conseil d’administration et ses différentes branches ainsi que les Marocaines du monde, condamne fermement les provocations des mercenaires du “polisario”, les discours hostiles de chefs militaires et civils algériens, et la campagne enragée menée par les médias algériens à travers de fausses informations qu’ils véhiculent sur la situation dans les régions du Sahara marocain.

Par ailleurs, la Ligue des écrivains femmes du Maroc fait part de la disposition permanente de ses membres, dans le cadre de la mobilisation nationale, à défendre l’intégrité territoriale du Royaume, ses sacralités et ses constantes derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, conclut le communiqué.

