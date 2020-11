El Guerguerat | Le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques salue le professionnalisme des FAR

Le syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques a salué le professionnalisme dont ont fait montre les Forces Armées Royales (FAR) dans la brave intervention ayant permis de rétablir le trafic civil et commercial au passage d’El Guerguerat dans le plein respect du droit international.

Dans un communiqué mardi, le syndicat s’est dit “fier” du professionnalisme des FAR lors de cette intervention menée, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des FAR.

Il a également fait part de son soutien à toutes les mesures qu’entreprend le Royaume pour défendre son intégrité territoriale et protéger ses intérêts légitimes.

Par ailleurs, le Syndicat a dénoncé vigoureusement le banditisme et les agissements belliqueux des miliciens du “polisario” ainsi que leurs tentatives visant à changer le statu quo et à attiser la situation.

Il a, de même, souligné avec fierté l’adhésion de toutes les composantes du peuple marocain et ses forces vives à la défense de la cause nationale, tout en mettant en avant les initiatives sérieuses du Royaume en vue de résoudre ce conflit artificiel, à leur tête le plan d’autonomie qui constitue une solution réaliste pour une paix durable, une intégration économique et un échange culturel entre les peuples de la région.

Le syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques a, en outre, appelé ses adhérents et l’ensemble des artistes à contribuer aux efforts pour épingler les mensonges que véhiculent les ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc et de “la légitimité de son intervention en vue de protéger ses intérêts vitaux et ceux de ses partenaires économiques dans la profondeur africaine”.

LR/MAP