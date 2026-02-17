DATA-TIKA | La CNDP signe une convention tripartite avec le GAM et l’UACC

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a signé, mardi à Casablanca, une convention tripartite avec le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) et l’Union des Agences Conseil en Communication (UACC), actant l’adhésion des deux organisations professionnelles au programme “DATA-TIKA”.

Cette convention marque une étape structurante pour l’écosystème marocain de la communication, de la publicité et du marketing digital, en inscrivant la protection des données à caractère personnel au cœur des pratiques professionnelles du secteur.

À travers cet accord, les trois parties affirment leur volonté commune de renforcer la conformité des annonceurs et des agences à la loi n°09-08 relative à la protection des données à caractère personnel, de développer une culture sectorielle de gouvernance responsable des données et de faire de la protection des données un levier de confiance, de compétitivité et d’innovation.

Le programme “DATA-TIKA”, initié par la CNDP, vise à accompagner les annonceurs et agences membres respectifs du GAM et de l’UACC dans leur mise en conformité à travers des actions de sensibilisation, de formation, d’audit ainsi que la mise à disposition d’outils opérationnels.

Dans ce cadre, la Commission a mis en place un pôle dédié chargé d’assurer un accompagnement de proximité, de répondre aux problématiques spécifiques du secteur et de faciliter les démarches de conformité à la loi 09-08, en tenant compte des particularités des métiers de la communication et de la publicité.

Selon le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, ce partenariat sectoriel constitue un levier stratégique pour diffuser une culture de conformité proactive “value-driven” et adaptée aux spécificités des métiers de la communication, du marketing et de la publicité.

A cette occasion, il a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la signature de cette convention revêt une importance particulière, car elle concerne non seulement les données à caractère personnel, mais également les données comportementales exploitées dans les stratégies de ciblage et d’hyper-personnalisation.

Ces données, a-t-il expliqué, permettent de déterminer les éléments d’influence que l’annonceur et son prestataire peuvent mobiliser pour faire passer des messages spécifiques, d’où la nécessité d’un encadrement rigoureux conciliant efficacité marketing et respect des droits fondamentaux.

Il a également indiqué que la CNDP entend travailler sur les dimensions économiques liées à l’exploitation des données, en observant de près l’impact des plateformes internationales sur le marché marocain de la publicité et du marketing digital. Cette démarche vise, selon lui, à mieux appréhender les enjeux de concurrence, de souveraineté numérique et de création de valeur dans un environnement en mutation rapide.

De son côté, Hassan Rouissi, président de l’UACC, a souligné que “cette convention traduit une responsabilité collective : celle d’accompagner l’évolution des pratiques à l’ère de l’hyper-personnalisation et de la transformation digitale, tout en consolidant la confiance des consommateurs”.

M. Rouissi a estimé que les agences de conseil en communication sont aujourd’hui au cœur de la mutation des modèles publicitaires, marquée par l’exploitation accrue des données et l’automatisation des campagnes.

Pour sa part, Mehdi Yaroub, président du GAM, a réaffirmé “avec force l’engagement des annonceurs marocains pour une utilisation responsable, éthique et transparente des données personnelles”.

Plus qu’une obligation réglementaire, nous en faisons un choix stratégique et un gage de crédibilité et d’exemplarité pour notre profession”, a-t-il soutenu.

Il a relevé que l’adhésion au programme “DATA-TIKA” permettra de structurer les pratiques du secteur, d’élever les standards professionnels et d’intégrer pleinement les exigences de conformité comme un facteur de différenciation et de crédibilité auprès des annonceurs et du public.

À travers ce partenariat, la CNDP, le GAM et l’UACC réaffirment leur engagement commun en faveur d’un écosystème de communication et de publicité responsable et respectueux des droits fondamentaux en matière de protection des données à caractère personnel.

La convention est conclue pour une durée de quatre ans, renouvelable, et prévoit la mise en place d’un comité de suivi dédié à la coordination et à l’évaluation des actions engagées.

