Dakhla | Journées de sensibilisation sur la protection du littoral

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE)-Branche Electricité- et la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement organisent, du 12 au 15 août, des journées de sensibilisation et de mobilisation sur la protection du littoral dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Au menu de ces journées, initiées en collaboration avec la commune de Dakhla, la commune d’El Argoub, la Direction régionale de la Jeunesse et l’Association Nawras, sous le thème “#B7ARBLAPLASTIC”, figurent plusieurs activités, dont des ateliers créatifs et artistiques, des ateliers de recyclage et des sessions de formation autour des solutions innovantes pour la protection du littoral, souligne un communiqué des organisateurs.

Cet évènement, qui s’inscrit dans le cadre du programme “Plages propres” piloté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et du projet de surveillance environnementale des côtes de Dakhla “Dakhla Coasts environmental monitoring” a pour objectif de renforcer la prise de conscience quant à l’importance de la protection de l’environnement et de la préservation du milieu marin et des plages de la pollution par le plastique.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration du 43ème anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, a pour but également de maintenir la propreté du milieu marin en général, et des plages très fréquentées par la population durant la saison estivale en particulier.

A cette occasion, un programme de sensibilisation riche et varié d’activités éducatives et récréatives a été élaboré au profit des enfants et des vacanciers au niveau de quatre plages de Dakhla à savoir PK25, Oum Labouir, Moussafir et Playa Lakhira, précise le communiqué.

A noter que le projet de surveillance environnementale des côtes de Dakhla, lancé par l’ONEE – Branche Electricité, et supervisé par la start-up “Eagle AI”, vise à développer un outil numérique de surveillance environnementale combinant la télésurveillance des données de détection (photos satellites) et des technologies d’intelligence artificielle (IA) pour détecter les déchets plastiques et déterminer leurs quantités au niveau des quatre plages ciblées lors des journées de sensibilisation.

LR/MAP