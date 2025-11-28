Dakhla accueille le 1er Sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire

Partager Facebook

Le 1er Sommet africain sur les systèmes de santé et la souveraineté sanitaire a démarré ses travaux, vendredi à Dakhla, en présence de près de 200 experts africains en présentiel et de 1000 participants en distanciel.

Initié par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), ce Sommet s’inscrit dans la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’une souveraineté sanitaire africaine fondée sur l’innovation, la coopération et le renforcement des capacités.

Il ambitionne de proposer une réflexion stratégique sur l’avenir des systèmes de santé du continent et de mettre en avant les acquis africains en matière d’épidémiologie, d’infrastructures, de formation, de gouvernance et de recherche, avec un accent sur l’impératif de consolider les réseaux d’expertise pour faire de la santé un levier majeur de développement humain, économique et social.

Le Sommet sera également l’occasion de renforcer les réseaux de santé africains dans leurs dimensions épidémiologie et santé publique, infrastructures et accès aux soins, formation et valorisation des compétences en ressources humaines, financement et politiques de santé et recherche-actions au profit d’une équité optimale pour les populations.

La séance d’ouverture, à laquelle ont notamment pris part le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azeddine El Midaoui, et le Directeur délégué de la FM6SS, Youns Bjijou, a été marquée par la projection d’un film institutionnel sur la Fondation, mettant en avant ses réalisations, son rôle dans la formation et la recherche médicales, ainsi que sa vocation africaine à travers les partenariats qu’elle développe et son soutien croissant aux systèmes de santé du continent.

Au programme de ce premier Sommet africain figurent plusieurs panels axés notamment sur “l’épidémiologie et les priorités de santé en Afrique”, le “système d’information sanitaire intégré et santé globale”, les “modèles organisationnels et gouvernance des systèmes de santé” et “financement et couverture sanitaire universelle en Afrique”.

Des sessions parallèles se tiendront sur les Campus Mohammed VI des Sciences et de la Santé, à Casablanca puis à Rabat, lesquelles porteront sur l’innovation, le partenariat et le rôle des acteurs de santé.

La séance d’ouverture de ce Sommet a été rehaussée par la présence d’Ambassadeurs et Consuls Généraux de pays africains, de Secrétaires généraux des différents départements ministériels, ainsi que d’élus de la région, de présidents d’universités, de doyens, de professeurs universitaires, d’experts et chercheurs.

