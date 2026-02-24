Célébration du 68e anniversaire de la visite de feu SM Mohammed V à M’hamid El Ghizlane

Partager Facebook

Le peuple marocain célèbre, mercredi, le 68ème anniversaire de la visite de feu SM Mohammed V à M’Hamid El Ghizlane, effectuée le 25 février 1958, durant laquelle le défunt Souverain avait reçu les chioukhs et les représentants des tribus sahraouies venus renouveler leur allégeance.

Cette visite est la traduction de la symbiose entre le glorieux Trône Alaouite et le Peuple marocain et de la volonté commune de parachever l’intégrité territoriale du Maroc. En effet, le discours prononcé par feu Mohammed V lors de cette visite historique illustrait les constantes du Maroc et la poursuite de sa lutte pour le parachèvement de son intégrité territoriale.

Cette visite historique a constitué une expression claire de la symbiose entre le peuple marocain et le glorieux Trône Alaouite pour le recouvrement de l’indépendance et de ses territoires spoliés, indique un communiqué du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.

Cette communion avait été illustrée par feu Mohammed V, lors de son discours au peuple marocain prononcé devant les habitants de M’hamid El Ghizlane, dans lequel le regretté Souverain avait dit : “Nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de notre Sahara dans le cadre du respect de nos droits historiques et selon la volonté de ses habitants”.

Dès son retour de l’exile, le 16 novembre 1955, et après la proclamation de l’indépendance du Maroc, feu SM Mohammed V avait affirmé sa détermination à réédifier l’entité nationale sur la base de l’intégration des régions et des provinces du pays et de l’anéantissement des frontières chimériques héritées de la colonisation.

Quelques jours seulement avant sa visite à Ouarzazate et Zagora, feu SM Mohammed V avait prononcé, le 16 février 1958, un discours à Arbaoua dans lequel il avait relevé que “Notre venue symbolique montre que le nord et le sud vont demeurer uniquement des concepts géographiques pour céder la place au Maroc unifié”.

De même, feu SM Hassan II avait expliqué, dans un discours prononcé lors de sa visite à M’hamid El Ghizlane le 11 avril 1981, les portées de la visite de son auguste père, ainsi que les significations historiques profondes de cet événement national glorieux.

«Nous nous rappelons la visite de notre père avec fierté parce que c’est d’ici qu’il a réclamé le retour des territoires marocains pour accomplir l’unité nationale et nous nous rappelons la visite, parce qu’elle était un appel qui a eu un grand écho et constituait une leçon en politique et en patience dont nous récoltons aujourd’hui les bienfaits», avait dit feu SM Hassan II dans son discours.

En fait, cet événement incarne bien les liens séculaires d’allégeance entre les Souverains marocains et les populations de ces contrées chères du pays que la solidité du pacte sacré ayant toujours lié le glorieux Trône Alaouite au peuple marocain.

Il s’agit aussi d’une occasion de réitérer la mobilisation constante du peuple marocain pour la consolidation des acquis nationaux et la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que son attachement à l’initiative marocaine d’autonomie des provinces du Sud.

La commémoration du 68e anniversaire de la visite historique de feu Mohammed V à M’Hamid El Ghizlane permet aux générations montantes de s’inspirer des leçons de sacrifice et de patriotisme et de tirer les enseignements des événements héroïques qui ont jalonné l’histoire du Royaume.

Aujourd’hui, le Maroc, sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, poursuit sa marche, pour défendre les valeurs sacrées de la nation et son intégrité territoriale et bâtir un Maroc moderne et démocratique.

LR/MAP