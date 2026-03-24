CEA | Célébration de la journée de la langue française avec la participation du Maroc

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La journée internationale de la langue française a été célébrée, mardi au siège de la commission économique pour l’Afrique (CEA-ONU) à Addis Abeba, avec la participation du Maroc.

Initiée en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’UNESCO et le groupe des ambassadeurs francophones à Addis-Abeba, cette célébration a été agrémentée par des spectacles artistiques dont des pièces de théâtre, des chants et des chorégraphies interprétés par des élèves du lycée franco-éthiopien à Addis-Abeba, outre des lectures de poèmes en langue française.

S’exprimant lors de cette cérémonie, l’ambassadeur du Maroc en Éthiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M’hammdi, a indiqué que le Royaume du Maroc, fidèle à son engagement africain, œuvre pour faire de la langue française un outil de coopération et de rapprochement entre les peuples, notamment à travers les programmes de formation, les échanges universitaires, la mobilité des étudiants et le développement de partenariats culturels et éducatifs avec de nombreux pays du continent.

Mme Alaoui M’hammdi, également présidente du groupe des ambassadeurs francophones à Addis-Abeba, a souligné que pour le Maroc, la Francophonie constitue un espace naturel d’expression, de coopération et de solidarité.

La diplomate a, dans ce sens, rappelé que le Royaume n’a cessé, depuis son adhésion à l’OIF en 1981, d’œuvrer activement en faveur de la promotion de la diversité culturelle, du dialogue interculturel et du multilinguisme.

Elle a en outre relevé que cette journée constitue un moment privilégié pour célébrer une langue qui dépasse largement sa dimension linguistique pour devenir un véritable espace de dialogue, de partage et de coopération entre les peuples, faisant observer qu’elle illustre également l’importance du multilinguisme, reconnu comme une valeur fondamentale du système des Nations Unies, notamment à travers la résolution 71/328 de l’Assemblée Générale.

L’ambassadeur a aussi affirmé que l’Afrique occupe aujourd’hui une place centrale dans l’avenir de la Francophonie, précisant qu’avec près de 60% des locuteurs francophones dans le monde, le continent constitue le véritable moteur de l’expansion et de la vitalité de la langue française.

Cette cérémonie a été marquée par la présentation du rapport 2026 sur la langue française dans le monde publié récemment par l’Observatoire de la langue française de l’OIF et qui propose une analyse approfondie des usages du français et de sa progression selon les contextes sociolinguistiques.

LR/MAP