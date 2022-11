Casablanca | Ouverture de la 28e édition du Festival international d’Art vidéo

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 28e édition du Festival international d’art vidéo de Casablanca (FIAV), a été ouverte mardi soir au Théâtre Mohammed VI, sous le thème « Émigration des arts dans le métaverses ».

Organisée du 08 au 12 novembre à l’initiative de la Faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’sik, cette édition se veut une continuité du projet artistique qui vise l’illustration des différentes formes et types de fusion et d’interaction entre la technologie et l’art.

A cette occasion, le président du festival Abdelkader Gonegai, a indiqué que cette édition est « spéciale et particulière », tant dans sa forme que dans son contenu, puisque les intelligences artificielles, dites « Deep learning », ont commencé à envahir internet et transformer en profondeur les sphères de la création graphique et artistique dans le monde entier.

M. Gonegai a affirmé que le festival « fournit depuis plusieurs éditions un espace vivant et riche aux jeunes artistes du monde entier, pour la création et l’innovation », à travers l’échange avec les professionnels, les ateliers et les masters classes, ainsi que les différentes installations, performances programmées et le colloque tenu à cette occasion, notant que le festival occupe une place de choix dans le monde.

« Dans le cyberespace, avec toutes les évolutions technologiques dans les domaines de la création artistique, dans un processus appelé +l’empowerment créatif+, les jeunes artistes, amateurs et professionnels, sont en train de se familiariser progressivement avec les outils des nouvelles technologies pour une création artistique, qui a complètement bouleversé et révolutionné les normes artistiques, esthétiques, sociales et économiques habituelles », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le directeur artistique du FIAV, Majid Seddati, a relevé que cette édition apporte plus d’originalité à cet événement à travers des expositions autour du deep learning, de l’intelligence artificielle et des métaverses, soulignant que des créations inédites comme les deux performances « L’Audiographe » et « 6 D », réunissant notamment des artistes marocains, français et néerlandais, seront proposés lors de cette édition.

« Cette année le festival sera également marqué par une série de conférences, d’ateliers et de masterclass qui questionnent les enjeux de ces univers virtuels et leur relation avec le corps et la création artistique actuelle », a ajouté M. Seddati.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la performance live média du studio italien FUSE intituler « Dökk », une présentation d’un récit à travers la création de dix pièces qui constituent un parcours circulaire dont la fin coïncide avec un nouveau commencement.

Durant cette performance, la scène devient un espace dans lequel il est possible de perdre la perception de l’espace et du temps, un lieu de l’esprit dans lequel la réalité est reconstruite comme le résultat de ses propres actions et dans lequel chaque geste a une conséquence particulière.

Depuis sa création en 1993, le FIAV s’est positionné comme un événement pluridisciplinaire de grande envergure. Il est devenu un rendez-vous incontournable et une référence nationale et internationale dans le domaine des arts vidéo et numériques. Le festival rassemble chaque année les fanatiques du renouveau, d’inspiration et surtout du métissage art et nouvelles technologies.

Ce temps fort culturel et artistique permettra au public de découvrir une programmation riche et variée dans plusieurs espaces de Casablanca.

Il s’agit, en l’occurrence de la faculté des lettres et sciences humaines Ben M’sik, du Théâtre Mohammed VI, de l’Institut français de Casablanca, du Studio des Arts vivants, de l’American Arts Center, de la Bibliothèque Mohamed Sekkat, de l’Ecole nationale des arts et Métiers et de l’usine Centre d’art Marsem.

LR/MAP