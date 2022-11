Partager Facebook

A l’occasion du 80eme anniversaire de l’Operation Torch, la mission diplomatique américaine au Maroc a procédé, mardi, au dépôt de gerbes au repère de la Western Naval Task Force au cimetière militaire de Ben M’sik.

Cette cérémonie, à laquelle ont pris part notamment le Consul Général des Etats-Unis à Casablanca, Lawrence Randolph et M. Jon Solem, Brigadier Général du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) outre des personnalités civiles et militaires marocaines et américaines, a été marquée par un défilé d’unem détachement des Marines devant la stèle commémorative de cet événement où le drapeau américain a été hissé au rythme de l’hymne national US.

Dans une déclaration à la presse, M. Lawrence Randolph a indiqué qu’il y a exactement 80 ans plus de 30 000 soldats américains débarquaient au Maroc dans le cadre de l’opération Torch et ce fut la première grande opération militaire américaine sur le théâtre européen et nord-africain pendant la seconde guerre mondiale et une étape importante dans les liens profonds et historiques entre les États-Unis et le Maroc.

Le diplomate américain a de même mis l’accent sur le partenariat vital entre les États-Unis et le Maroc en matière de sécurité qui existe aujourd’hui, rappelant que le Maroc a accueilli une station aéronavale américaine à Kenitra au plus fort de la guerre froide.

A ce propos, M. Lawrence Randolph a rappelé qu’au cours des deux dernières décennies, le Maroc a accueilli African Lion, le plus grand exercice militaire en Afrique, qui constitue un symbole du rôle du Royaume dans le soutien de la stabilité régional, notant qu’aujourd’hui, l’engagement des États-Unis et du Maroc à soutenir la paix et la sécurité régionales est plus fort que jamais.

Pour sa part, M. Jon Solem a fait savoir que « notre action avec nos partenaires africains, y compris le Maroc, démontre le rôle critique du continent dans la garantie de la paix et de la sécurité mondiale – hier, aujourd’hui et demain ».

Concernant l’opération Torch, il a indiqué qu’il s’agit de l’un des plus grands débarquement militaire de l’histoire, et ce fut également un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale.

A signaler qu’à ce jour, le Maroc coordonne étroitement avec les États-Unis sur de nombreuses questions importantes de sécurité.

Il participe annuellement à plus de 100 exercices et évènements militaires, accueille le plus grand exercice militaire annuel sur le continent africain – African Lion –, et demeure un partenaire majeur des programmes américains d’éducation et de formation militaires.

LR/MAP