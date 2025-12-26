CAN 2025 (2è J./Gr.A) | Match nul entre le Maroc et le Mali (1-1)

CAN 2025 (2è J./Gr.A) | Match nul entre le Maroc et le Mali (1-1)

La sélection marocaine de football a fait match nul face au Mali (1-1), en match de la deuxième journée (Groupe A) de la Coupe d’Afrique des Nations-2025, disputé vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat

Le but des Lions de l’Atlas a été signé Brahim Diaz sur pénalty (45è+5). Du même point de pénalty, Lassine Sinayoko a égalisé pour le Mali à la 64è minute du jeu.

Ce nul permet aux Lions de l’Atlas de rester leaders de leur groupe avec 4 points, suivis de la Zambie et du Mali avec 2 points, alors que les Comores sont derniers avec une seule unité.

Lors de la 3è et ultime journée, les hommes de Walid Regragui affrontent les Chipolopolos de la Zambie, lundi prochain (20h00) au Stade Prince Moulay Abdellah, pour une place en huitième de finale.

