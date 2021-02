BAM | Hausse de 4,9% des prêts au secteur non financier en janvier 2021

Partager Facebook

Les prêts au secteur non financier ont affiché une croissance en glissement annuel de 4,9% en janvier 2021, après 3,9% un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution recouvre principalement l’accélération de 4,7% à 7,5% de la croissance des prêts aux sociétés non financières privées et le ralentissement de 3,4% à 3,2% de la progression des crédits aux ménages, indique BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de janvier 2021.

La ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier fait ressortir une hausse de 14,4% en janvier après 10,2% un mois plus tôt des facilités de trésorerie, une atténuation de la baisse des prêts à l’équipement de 3% à 2,6% et de ceux à la consommation de 4,2% à 3,6% et une décélération de la progression des crédits à l’immobilier de 2,5% à 2,3%.

S’agissant des créances en souffrance, leur rythme de progression annuelle s’est établi à 15,3% en janvier 2021 après 14,4% en décembre 2020. Dans ces conditions, le taux des créances en souffrance s’est situé à 8,7% après 8,4%.

En glissement mensuel, le crédit bancaire au secteur non financier a accusé une légère baisse de 0,1%, avec un repli des crédits à la promotion immobilière et à l’équipement et une hausse des prêts à l’habitat et à la consommation, relève la Banque centrale.

