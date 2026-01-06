Balance commerciale | La hausse des importations, une tendance naturelle portée par l’investissement

Partager Facebook

L’évolution de la balance commerciale du Maroc et la hausse des importations s’inscrivent dans une tendance naturelle, traduisant la dynamique de l’investissement et de l’activité économique que connaît le Royaume, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira.

En réponse à des questions orales relatives aux “Efforts déployés pour réduire le déficit commercial”, M. Hejira a précisé que 62% des importations du Maroc sont incompressibles, dans la mesure où elles concernent des intrants essentiels à la production et à l’investissement, répartis entre les produits énergétiques (13%), les biens d’équipement (24%), les matières premières (21%) ainsi que les céréales et produits agricoles (4%).

Ces importations accompagnent la dynamique des chantiers, des projets structurants et de l’activité économique que connaît le Royaume, notamment dans les infrastructures (routes et ports), et dans les secteurs industriels de l’automobile, de l’aéronautique et de la construction navale, a-t-il fait savoir.

Dans ce sillage, le ministre a mis en exergue l’importance de l’industrialisation locale, qui reste tributaire de l’importation d’une partie des intrants et des matières premières.

Concernant le renforcement des exportations, il a relevé que le gouvernement poursuit la mise en œuvre de la feuille de route du commerce extérieur, à travers la diversification des produits destinés à l’export, l’élargissement des marchés, le soutien aux exportateurs, l’évaluation des accords de libre-échange, ainsi que la digitalisation du commerce extérieur, et ce, dans l’objectif de réduire le déficit de la balance commerciale.

LR/MAP