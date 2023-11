BAD | Akinwumi Adesina salue l’engagement du Maroc pour l’intégration africaine

Partager Facebook

Le président de la BAD, Akinwumi A. Adesina, a salué l’engagement et l’implication du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour l’intégration africaine.

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI est très impliqué et engagé dans tout ce qui concerne l’intégration régionale”, a affirmé M. Adesina, dans une interview exclusive accordée à la MAP, à l’occasion de l’édition 2023 du Forum pour l’Investissement en Afrique.

“Le Maroc investit beaucoup en Afrique et il a une expérience qui mérite d’être partagée”, a relevé le président de la BAD, en citant l’exemple des énergies renouvelables.

Selon lui, l’expérience réussie du Maroc au niveau du complexe Noor Ouarzazate, l’un des plus grands parcs solaires au monde, permettra à la BAD de lancer des projets similaires en Afrique, dans le cadre du projet “Desert to Power” qui vise à fournir de l’énergie à 250 millions de personnes dans les pays qui composent la bande sahélienne en utilisant les sources d’énergie disponible en abondance dans la région.

“Un autre exemple est celui de la construction des ports avec les zones industrielles, zones industrialo-portuaires”, a-t-il dit, appelant à revoir tous les ports en Afrique, en suivant l’approche adoptée au niveau de Tanger Med.

Et de rappeler que la BAD investit également au niveau du complexe portuaire Nador West Med qui est “vraiment très important”.

“J’avais également visité l’Université Mohammed VI polytechnique et c’est incroyable ce que j’avais vu là-bas, comment on utilise les informations digitales dans toutes les formations”, s’est-il réjoui.

Quant à la tenue de ce Forum au Maroc, M. Adesina a tenu à remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de placer le Forum sous Son Haut Patronage, en se disant “honoré”.

“Cette édition de Forum pour l’Investissement en Afrique a été une grande réussite, avec quelque 34,82 milliards de dollars d’intérêts d’investissement cumulés. Donc, on est vraiment très satisfaits”, a-t-il noté.

“Beaucoup de projets du Maroc ont été discutés lors des board rooms. Il y avait Nador West Med avec 4,5 milliards de dollars et presque 5,6 milliards de dollars pour la Royal Air Maroc pour investir dans les avions et améliorer la compétitivité de la compagnie”, a fait savoir le responsable, notant que d’autres projets ont été présentés et qui ont suscité l’intérêt des investisseurs.

LR/MAP