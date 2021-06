Avions, bateaux, trains, hôtels… | Le Maroc aux petits soins pour ses concitoyens

Partager Facebook

Les Marocains Résidant à l’Etranger (MRE), continuent d’affluer massivement vers la mère patrie, exprimant ainsi leur grande joie de retrouver leurs familles et ami(e)s, après une année d’éloignement forcé, d’anxiété et de déprime.

Pour faciliter le retour de la communauté marocaine établie à l’étranger, SM le Roi Mohammed VI avait donné ses Hautes instructions aux différents acteurs concernés, notamment ceux œuvrant dans le domaine du transport aérien et maritime, afin que toutes les mesures nécessaires soient prises, pour faciliter et fluidifier l’opération de retour estival des MRE, dans le cadre de l’opération Marhaba 2021.

En droite ligne des Hautes instructions Royales, Royal Air Maroc (RAM) a mis en place un dispositif exceptionnel englobant des vols dégriffés au départ de plusieurs pays européens à destination des principaux aéroports marocains. Le dispositif original lancé par la RAM en direction des MRE, a été suivi par des mesures tout aussi inédites, dans les secteurs du transport maritime, ferroviaire et de l’hôtellerie. Dans ce cadre, un décret a été adopté en Conseil de gouvernement, le 17 juin 2021. Le texte prévoit une indemnité exceptionnelle de transport maritime qui sera allouée aux Marocains Résidant à l’Etranger du 15 juin au 30 septembre 2021. Le ministère de l’Equipement, du transport et de la Logistique a annoncé que des prix de référence ont été établis pour les liaisons entre l’Europe et le Maroc. Ils ont été fixés à 995 euros pour une famille de 4 personnes avec véhicule pour les lignes maritimes longue distance (Sète et Gênes) et 450 euros pour les lignes à moyenne distance. Par conséquent, les MRE percevront une indemnité compensatrice de traversée maritime. Le coût de l’opération qui sera supporté par l’Etat, est estimé à 2 milliards de dirhams.

Pour sa part, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a lancé un plan spécial avec des offres de trains renforcées et un tarif de bienvenue avantageux, destiné à faciliter les déplacements de la communauté marocaine établie à l’étranger tout au long de son séjour estival au Maroc. Ainsi, dès le 15 juin 2021, l’ONCF a renforcé son plan de transport par la programmation de trains spéciaux, notamment au départ des principaux points d’entrée des MRE, maritimes et aériens. Il s’agit d’une offre totalisant 21 trains par jour au départ de Tanger vers le Sud (Rabat, Casablanca et Marrakech) et vers l’Oriental (Fès, Nador et Oujda), en plus de la liaison au départ de l’aéroport international Mohammed V vers Casablanca dont la desserte sera assurée par 10 trains avec une cadence de 2h couvrant toute la journée de 5 heures du matin à 23 heures, précise-t-on de même source. En outre, l’ONCF a annoncé la mise en place, exclusivement pour les Marocains Résidant à l’Etranger, d’un tarif de bienvenue. Baptisé «Ahlan», ce tarif proposé à titre exceptionnel dans le sillage des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, offre une réduction de 50% sur les billets aller-retour de et vers toutes les destinations ferroviaires et à bord de tous les trains (Al Atlas, Al Boraq, Train Navette Rapide). Comme indiqué par l’Office National des Chemins de Fer, l’offre «Ahlan» permet d’accueillir les MRE, dès leur arrivée au Maroc pour continuer leur voyage vers leur destination et pour les accompagner à leur retour pour rejoindre les aéroports et les ports des villes du Royaume desservies par train. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de présenter son billet d’entrée et de sortie du Maroc (avion ou bateau).

Dans le sillage des Hautes instructions de SM le Roi en direction des MRE, les opérateurs du secteur de l’hôtellerie ont à leur tour mis la main à la pâte. Objectif, faire en sorte que le séjour au Maroc, de nos compatriotes résidant à l’étranger, se déroule dans des conditions optimales et soit le plus agréable possible. A cet effet, des remises allant jusqu’à 80% du tarif public seront accordées aux Marocains résidant à l’étranger, pour leur séjour dans toutes les villes du Royaume, a indiqué la Confédération Nationale du tourisme. En outre, plusieurs plateformes de réservation de voitures avec chauffeurs, assurant le trajet depuis et vers les principaux aéroports marocains, ont annoncé la réduction de leurs tarifs pour tous les passagers MRE. Ainsi, en réservant une voiture avec un chauffeur privé, les marocains arrivant aux aéroports de Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et Agadir se verront offrir une remise allant jusqu’à 30%. En application des recommandations des pouvoirs publics en matière de sécurité sanitaire, ces entreprises spécialisées dans le transport de particuliers ont annoncé qu’une désinfection systématique des véhicules est pratiquée.

SM le Roi Mohammed VI a toujours entouré les Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) d’un intérêt singulier. Dès son accession au Trône alaouite, le Souverain a multiplié gestes et actions à l’égard de la communauté marocaine résidant à l’étranger, dont le nombre est estimé à 5 millions de personnes. La nouvelle initiative de Sa Majesté en faveur des MRE, témoigne de la Haute sollicitude dont le Souverain entoure les Marocains où qu’ils soient.

Mohcine Lourhzal

Baisse des prix des hôtels

Les touristes nationaux peuvent aussi en profiter

La Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière (FNIH) a envoyé, vendredi 18 juin 2021, à tous les hôtels du Maroc, un nouveau courrier qui fait suite à son premier communiqué relatif à l’offre promotionnelle (- 30%) destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger (MRE). Dans ce nouveau document, la Fédération rapporte qu’elle a convenu avec ses membres d’élargir notamment cette offre à tous les Marocains résidents au pays. Cette offre, valable jusqu’au 30 septembre 2021, consiste en l’octroi d’une réduction de 30% sur les tarifs affichés sur les plateformes commerciales, une gratuité en faveur d’un enfant de moins de 12 ans dans la chambre des parents. Et la FNIH de préciser que pour bénéficier de ces réductions, les réservations doivent être effectuées directement auprès des établissements hôteliers ou sur leurs sites commerciaux.

Europe-Maroc

8 nouvelles dessertes aériennes prévues

Rapidement mise en place après les instructions Royales, l’opération spéciale MRE lancée par la compagnie nationale de transport aérien, Royal Air Maroc (RAM), a enregistré depuis son lancement plus de 500.000 réservations. RAM a annoncé, en outre, que de nouveaux vols en provenance de huit villes européennes (Bruxelles, Paris, Francfort, Amsterdam, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lyon), seront programmés pendant les semaines allant du 29 juillet au 4 août et du 2 au 8 septembre 2021.

Simplification administrative

Un guichet unique pour mieux servir les MRE

Dédié aux Marocains Résidant à l’Etranger (MRE), un guichet unique sera installé dans les différents arrondissements et annexes administratives à travers le territoire national. Ce guichet qui prodiguera ses services aux Marocains de l’Etranger, même le week-end, a récemment fait l’objet d’une circulaire émanant du ministère de l’Intérieur. Outre le guichet unique, le département dirigé par Abdelouafi Laftit, a demandé que soit instaurée une autre permanence, cette fois-ci au niveau des différentes préfectures du Royaume.