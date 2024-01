60ème anniversaire du Parlement Marocain | Rappel à l’ordre Royal aux élus de la nation

Partager Facebook

Rachid Talbi Alami, donnant lecture du Message Royal aux participants au Symposium marquant le 60ème anniversaire du Parlement marocain.

C’est un rappel à l’ordre Royal, celui adressé par SM le Roi Mohammed VI à la classe politique marocaine.

Lundi 17 janvier 2024, le siège de l’Hémicycle abritait les travaux d’un Symposium marquant la célébration du 60ème anniversaire du Parlement marocain. Cette célébration a eu lieu dans un contexte particulier, marqué par un scandale retentissant qui a porté préjudice à l’image du Parlement et des parlementaires. L’affaire «Escobar du Sahara» qui a éclaté fin 2023 et qui semble loin d’être terminée, a montré le mauvais visage de certains élus qui usent de leur pouvoir et leur statut de parlementaire, pour s’enrichir outrageusement.

Le Parlement que nous voulons

Dans ce contexte, le Message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants au Symposium, et dont lecture a été donnée par le Président de la Chambre des représentants a relevé qu’«en dépit des réalisations accomplies, il importe de redoubler d’efforts afin que la démocratie représentative institutionnelle puisse se hisser au niveau souhaité, qui ferait honneur au Maroc.

SM le Roi a cité, à cet égard, les principaux défis qu’il convient de relever par l’«institution parlementaire, notamment la nécessité de mettre à l’écart les calculs partisans au profit des intérêts supérieurs de la Nation et des citoyens et de moraliser la vie parlementaire par l’adoption d’un code de déontologie qui soit juridiquement contraignant pour les deux Chambres de l’institution législative».

Le Souverain a également insisté sur la nécessité de créer une synergie entre la pratique de la démocratie représentative et celle de la démocratie participative, d’affiner le profil des élites parlementaires et élues et de favoriser un accès accru des femmes et des jeunes aux institutions représentatives.

Le Message Royal aux Symposium marquant le 60ème anniversaire de la création du Parlement est un rappel à l’ordre adressé également aux formations politiques qui, durant les campagnes électorales, n’accordent l’importance nécessaire aux profils des candidats qu’ils présentent.

Dorénavant, l’ensemble des composantes du pouvoir législatif devront faire preuve d’exemplarité, d’honnêteté et d’intégrité. Aussi, les profils des ceux et celles qui souhaiteront à l’avenir, se présenter aux élections, doivent être examiné minutieusement, afin de ne mettre en avant que les personnes les plus aptes à accéder au Parlement ou aux Conseils des Communes et des Régions, entre autres.

