Automobile | Les exportations poursuivent leur hausse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les exportations du secteur automobile se sont élevées à plus 29,52 milliards de dirhams (MMDH) au titre des quatre premiers mois de 2021, en croissance de 62,6% par rapport à fin avril 2020, selon l’Office des changes.

Cette évolution s’explique par la hausse des ventes du segment de la construction de 71,9%, celles du segment du câblage (+50,4%) et de l’intérieur véhicules et sièges (43%), précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs d’avril 2021, notant que ces exportations sont supérieures à celles réalisées durant la même période en 2019.

Par ailleurs, le bulletin fait ressortir que les exportations de phosphates et dérivés ont augmenté de 16,9% à 18,17 MMDH à fin avril 2021, suite principalement à la hausse des ventes de l’acide phosphorique (+1,6 MMDH) et celles des engrais naturels et chimiques (+1,12 MMDH). Les ventes de phosphates ont, quant à elles, affiché une légère baisse de 4,6% à près de 2,17 MMDH.

Pour le textile et cuir, les exportations ont progressé de 22,8% à 10,87 MMDH, à la faveur de la hausse des ventes des vêtements confectionnés de 24,1% et des articles de bonneterie (37,3%).

Les exportations de l’agriculture et agroalimentaire, de l’électronique et l’électricité et des autres extractions minières ont, pour leur part, augmenté respectivement de 3,2%, 33,9% et 53,9% à fin avril 2021.

En revanche, les exportations de l’aéronautique ont reculé de 10,8% à 4,47 MMDH, sous l’effet essentiellement d’une baisse des segments de l’assemblage (15,5%).

LR/MAP