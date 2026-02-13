Arrivée de M. Akhannouch à Addis-Abeba pour représenter SM le Roi au 39e Sommet de l’UA

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, est arrivé vendredi après-midi à Addis-Abeba pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 39e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA).

À son arrivée à l’aéroport international de Bole, M. Akhannouch a été accueilli par le ministre éthiopien de la Paix, Mohamed Edris et le ministre d’État aux Affaires étrangères, Berhanu Tsegaye.

Le Chef du gouvernement a été également salué par l’Ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi et d’autres personnalités.

Le 39e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA se tient les 14 et 15 février sous le thème : « Assurer une disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ».

