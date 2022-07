Afrique | Ryad Mezzour pour des projets de développement structurants et inclusifs

Partager Facebook

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a plaidé, mercredi à Marrakech, pour la mise en place de projets de développement “structurants et inclusifs” dans l’ensemble des pays africains.

Ces projets sont à même de renforcer la souveraineté africaine industrielle, énergétique, alimentaire et sanitaire, a expliqué M. Mezzour dans une déclaration à la MAP, en marge de l’ouverture de la 14è édition du Sommet des affaires USA-Afrique qui se tient jusqu’au 22 juillet.

Parallèlement, le ministre, qui a souligné que le Maroc est l’un des principaux investisseurs en Afrique, a rappelé la stratégie marocaine d’ouverture, matérialisée par des accords de libre-échange ou de coopération commerciale avec plus de 100 pays.

Selon lui, la tenue de ce sommet au Maroc est “objective”, puisque le Royaume est le seul pays africain à avoir un accord de libre échange avec les États-Unis. Et de noter qu’au delà de la relation historique, le Maroc est aussi le premier pays au monde à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis.

Cette 14ème édition dudit sommet se tient aussi au Maroc du fait que le Royaume est un pays africain qui travaille, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, dans une optique de co-développement et de création de richesse et de valeur partagée, a affirmé M. Mezzour.

Concernant la souveraineté industrielle, le ministre a tenu à préciser que l’économie africaine est solide et concède la priorité à l’industrialisation, à l’emploi et à la création de valeur, en vue d’assurer au Continent la place qui lui échoit sur la carte de l’économie mondiale.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Sommet, qui est initié en partenariat avec le “Corporate Council on Africa” (CCA), connait la participation d’une importante délégation gouvernementale américaine, des ministres africains et des décideurs des plus grandes multinationales américaines et des milieux d’affaires africains.

Offrant l’occasion d’établir des partenariats d’affaires tripartites USA-Maroc-Afrique orientés vers l’avenir, ce Sommet représente aussi une opportunité de consolider le positionnement stratégique du Maroc, seul pays africain ayant conclu un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, en tant que hub pour l’Afrique et partenaire économique de référence pour les USA.

Ce conclave sera marqué par l’organisation de dialogues de haut niveau, de sessions plénières, de panels, de tables rondes et de side-events autour des priorités du Continent en matière de sécurité alimentaire, de santé, d’agriculture, de transition énergétique, de nouvelles technologies, d’infrastructures et d’intégration des écosystèmes industriels.

LR/MAP