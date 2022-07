Programme « Awrach » | 2.637 chantiers approuvés jusqu’à mi-juillet

Partager Facebook

Le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a affirmé que dans le cadre de la déclinaison territoriale du programme “Awrach”, qui couvre l’ensemble du territoire national, 2.637 chantiers temporaires ont été approuvés jusqu’à mi-juillet, avec 47.114 bénéficiaires, soit 49,07%.

En réponse à une question lors de la session des questions orales à la Chambre des conseillers sur le bilan du programme “Awrach”, M. Sekkouri a précisé que le nombre de bénéficiaires devrait atteindre 62.225 au cours des trois prochains mois, soit 64,76% de l’objectif tracé pour l’année 2022.

Le taux des femmes bénéficiaires avoisine les 40%, a fait savoir le ministre, faisant également état de 235 femmes et hommes parmi les personnes à besoins spécifiques, selon les contrats approuvés par l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) jusqu’à présent.

Selon les données fournies par le ministre lors de cette session, tenue mardi, 4.074 associations et coopératives ont été sélectionnées pour mettre en place des chantiers temporaires, alors que 2.560 associations et coopératives ont bénéficié de la formation, soit 63%.

De même, un total de 3.660 conventions pour la réalisation de chantiers temporaires ont été signées avec les conseils des préfectures et provinces, outre le paiement des salaires pour 30.000 bénéficiaires à la fin du mois de juin, a-t-il ajouté.

Il s’agit également de la formation et l’amélioration de l’employabilité de 6.307 personnes dans le cadre du concept “chantier/école” avec la mobilisation de plus de 54 conseillers en orientation par l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et l’ANAPEC.

Aussi, un soin particulier a été apporté pour offrir des emplois déclarés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), puisque 34.993 contrats ont été élaborés par l’ANAPEC.

Selon M. Sekkouri, le bilan comprend également l’adoption et la signature, par son département, de conventions de partenariat avec les 75 conseils de préfectures et provinces et la tenue des comités régionaux du programme dans l’ensemble du territoire national.

En outre, il est question du transfert de la subvention d’encadrement de l’association à l’ensemble des conseils des préfectures et provinces, a-t-il fait savoir, précisant que 73.016.240 dirhams ont été transférés en tant que bourses initiales alors que 61.487.360 bourses supplémentaires ont été identifiées dont 2.950.400 DH ont été transférés au profit des provinces qui avaient demandé un soutien supplémentaire aux associations jusqu’à présent, à savoir : El Hajeb, Jerada, Tinghir et Beni Mellal, en plus de l’annonce d’appels à projets pour la mise en place de chantiers temporaires dans tous les conseils de préfectures et provinces.

Concernant le taux de réalisation des objectifs du programme au niveau des régions à mi-juillet 2022, les données indiquent que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a bénéficié de 8.327 (88% de l’objectif fixé), tandis que le nombre des bénéficiaires dans la région de l’Oriental atteint 8.037 (73% de l’objectif arrêté) et 5.770 dans la région de Fès-Meknès (47%).

La région de Rabat-Salé-Kenitra a bénéficié à 3.651 (34%) et la région de Beni Mellal- Khénifra, 5.345 personnes en ont bénéficié (84% de l’objectif fixé).

Le nombre de bénéficiaires dans la région de Casablanca-Settat a atteint 2.265 (15 % de l’objectif), tandis que ce nombre s’est chiffré à 3.222 dans Marrakech-Safi (30% de l’objectif), à 4.825 dans Draa-Tafilalet (86% de l’objectif), à 2.857 (38% de l’objectif) dans Souss-Massa, à 1.199 (3%) dans Guelmim-Oued Noun et à 1.646 dans Laâyoune-Sakia El Hamra (41% de l’objectif).

S’agissant du taux de formation et d’amélioration de l’employabilité dans le cadre du concept “chantier/école” dans les régions jusqu’à la mi-juillet 2022, le ministre a relevé que tous les conseillers en orientation ont été formés au processus d’accompagnement des bénéficiaires et des modalités d’utilisation des outils.

Pour ce qui est des chantiers d’appui à l’insertion durable, le ministre a indiqué que la liste des secteurs prioritaires avait été identifiée et approuvée dans toutes les régions du Royaume, et que des appels à projets pour ce volet du programme avaient été annoncés dans toutes les parties.

Et de noter que 574 entreprises ont été sélectionnées pour employer des bénéficiaires.

Le ministre a aussi fait état de l’identification d’un premier lot de 3.450 opportunités d’emploi auprès des recruteurs sélectionnés, outre la validation de 1.397 protocoles par les agences ANAPEC et leur transfert à la CNSS, précisant que le pourcentage de femmes parmi les bénéficiaires s’élève à 46%.

M. Sekkouri a aussi assuré que le comité stratégique du programme Awrach, présidé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, suit de près l’avancement des travaux du programme dans ses différentes étapes, selon une méthodologie appropriée de suivi et d’évaluation des étapes de mise en œuvre, basée sur des rapports périodiques préparés tous les trimestres par les comités régionaux, et compilés au niveau régional avant d’être transmis au Comité national de direction.

Ces rapports comprennent, selon le ministre, le nombre et la nature des chantiers, le nombre des bénéficiaires (hommes – femmes) selon les âges, et en veillant à ne pas bénéficier deux fois du programme pour permettre une plus grande justice dans la répartition des opportunités, en plus de la durée de prestation pour chaque chantier et de la nécessité d’une présence effective dans les chantiers par le biais de comités de suivi local, “afin de s’assurer que le programme ne déviera pas de son objectif initial et de surveiller les déséquilibres qui pourraient affecter son bon fonctionnement”.

