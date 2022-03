ADII/ANRF | Rencontres régionales avec les commerçants des pierres et métaux précieux

Partager Facebook

Des rencontres régionales d’information ont eu lieu, récemment, avec des représentants des commerçants des métaux précieux et pierres précieuses, dans le but de leur présenter les nouveautés apportées par le dispositif légal de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Ces rencontres ont été organisées par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) en collaboration avec l’Autorité Nationale des Renseignements Financiers (ANRF), le 25 février et les 03 et 25 mars, aux sièges de la Direction Régionale d’Agadir, de la Direction Régionale de Fès-Meknès et de la Direction Régionale de l’Oriental, en vue de jeter la lumière sur les nouveautés apportées par la loi n°12.18, publiée au bulletin officiel le 14 juin 2021, indique un communiqué de l’ADII.

Inscrits dans le cadre d’un cycle de rencontres enclenché le 09 juillet 2021 à Casablanca, ces événements constituent l’occasion pour l’Administration de sensibiliser ces commerçants au sujet de la dangerosité que revêt ce crime et d’exposer les obligations légales leur incombant, en tant que personnes assujetties, afin de prévenir contre les risques liés au blanchiment des capitaux, à travers la mise en place des mécanismes de contrôle interne et des mesures de vigilance et la présentation des déclarations de soupçons, relève la même source.

Le débat qui a caractérisé ces rencontres dénote l’implication et l’engagement pris par cette catégorie de commerçants pour rendre effectives les dispositions de la loi dans l’intérêt général du pays, conclut la même source.

