ADII | Adoption d’un projet de décret sur le statut particulier des fonctionnaires

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.22.609 modifiant le décret n° 2.19.453 du 22 décembre 2020 et relatif au statut particulier des fonctionnaires de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Présenté par Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget, ce projet de décret vise à modifier la grille contenue dans l’article 38 du décret n° 2.19.453, et ce à travers une augmentation du montant de l’indemnité spéciale dont bénéficient les fonctionnaires de l’ADII appartenant aux catégories de gardien des douanes de troisième grade et d’adjoint technique de troisième grade, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

LR/MAP