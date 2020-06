Transport | Les autocars de la CTM regagnent les routes

Partager Facebook

Après plusieurs mois d’arrêt d’activité, la Compagnie de transports au Maroc (CTM) a repris, jeudi, son activité avec la réouverture de ces différentes agences aux passagers, avec l’entrée en vigueur de la 2ème phase d’allègement du confinement sanitaire.

Une reprise amorcée dans un strict respect des mesures de prévention et de sécurité préconisées par les autorités sanitaires, dont le port de masque obligatoire, la vérification de la température, le marquage de distanciation au sol, la distanciation inter-sièges, le nettoyage et la désinfection fréquents et réguliers, la récupération des bagages, l’embarquement et le débarquement par petits groupes, la mise en place de points de désinfection des mains et le respect de la distance de sécurité d’au moins 1 mètres.

Le protocole suivi à l’agence principale Casablanca donne une idée exhaustive sur les efforts déployés par la compagnie pour une reprise alliant qualité de service et préservation de la sécurité sanitaire des voyageurs et du personnel.

A l’entrée de l’agence, le voyageur, portant son masque de protection, est invité à passer sur un tapis de décontamination des semelles, désinfecter ses mains au gel hydroalcoolique et mesurer sa température. Il est par la suite appelé à suivre les flèches collées sur le sols lui indiquant les différents itinéraires pour arriver aux guichets, enregistrer son bagage et monter à bord du bus.

Après la décision des autorités publiques d’alléger le confinement sanitaire, nous avons repris notre activité tout en prenant une série de mesures de prévention pour préserver la santé des passagers et de nos employés, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, Mbarek Lyassi, chef de l’agence principale Casablanca de la CTM.

Et de poursuivre: Nous avons mis en place les moyens nécessaires pour désinfecter les pieds des passagers et leurs mains. Nous avons mis également des stickers pour rappeler l’obligation du port de masque, a fait savoir M. Lyassi.

En plus d’être pris en charge et accompagné depuis son arrivée à l’agence jusqu’à son embarquement, chaque voyageur trouve à sa disposition, dès qu’il monte à bord, un kit contenant un masque et du gel hydroalcoolique, a-t-il fait savoir.

Pour s’adapter à ces changements et veiller au strict respect des mesures de prévention et des gestes barrières, la compagnie a organisé des formations au profit des employés, à qui il incombe de mettre en exécution cette stratégie avec toute la délicatesse et la dextérité qu’imposent cette situation sans précédent.

En outre, M. Lyassi a invité les passagers d’acheter leurs tickets en ligne sur la plateforme électronique dédiée ou via l’application mobile de la CTM et ce, en vue d’éviter l’encombrement et les files d’attente devant les guichets.

Les autorités publiques avaient annoncé, la semaine dernière, la décision de passer, à partir du 24 juin à minuit, à la deuxième phase du plan d’allègement en tenant compte du développement de la situation épidémiologique dans le Royaume.

Créée en 1919, la CTM opère dans les services de transport de voyageurs et de messagerie. Le réseau CTM est composé de lignes de bus interurbaines et internationales. Plus de 136 destinations sont desservies par la compagnie à l’intérieur du Royaume et plus de 80 destinations en Europe, plus précisément en Italie, en France et en Espagne.

LR/MAP