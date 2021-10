7e Forum Mondial de l’Investissement | Jazouli met en relief les mesures prises sous l’impulsion de SM le Roi pour la relance de l’économie national

Partager Facebook

Le ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a mis en relief, mardi, lors du « Sommet des Leaders Mondiaux de l’Investissement », organisé en mode virtuel depuis Genève, les mesures audacieuses et importantes prises par SM le Roi Mohammed VI en vue d’atténuer les effets de la pandémie de Covid19 et de relancer l’économie nationale à travers l’investissement durable.

Dans une déclaration faite en visio-conférence à l’occasion de ce Sommet initié dans le cadre du 7e Forum Mondial de l’Investissement, M. Jazouli a indiqué, que sous l’impulsion de SM le Roi, le Maroc a repensé un nouveau modèle de développement devant garantir la centralité et l’inclusion du citoyen dans les stratégies de développement, la préservation des ressources naturelles du pays, la modernisation de l’économie nationale et la valorisation des territoires.

Il a, en outre, relevé que ce nouveau modèle de développement aspire à une économie productive, diversifiée et créatrice de la valeur ajoutée qui requiert un effort d’investissement important.

Dans ce sens, le ministre délégué a rappelé que le Maroc a investi plus de 10 milliards d’euros entre 2011 et 2018 dans le cadre de ses engagements en matière de changement climatique, soulignant que cet engagement du Royaume pour un investissement durable et un développement inclusif a été décliné à travers un ensemble de stratégies et de programmes spécifiques : le plan national de l’eau; le Plan Generation Green (agriculture); la Stratégie Nationale de Planification et de Développement des Oasis, le Plan Halieutis (pêche) pour ne citer que ces exemples.

En outre, et dans le cadre de la vision de SM le Roi pour la coopération sud-sud, le Maroc a souhaité partager son expérience avec d’autres pays africains et est à l’origine de plusieurs initiatives continentales telles que « triple S », « Water for Africa », « Ceinture Bleue » ou encore l’initiative “Triple A” pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine au changement climatique, a-t-il poursuivi.

M. Jazouli a fait observer à ce propos que le Maroc dispose de nombreux atouts pour participer à cette dynamique nouvelle vers un monde plus résilient et plus inclusif, en se positionnant comme une terre propice à l’investissement.

Placé sous le thème “Investir dans le développement durable “, le 7e Forum mondial de l’investissement, organisé en ligne par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) du 18 au 22 octobre, se penche sur les défis liés à l’investissement et au développement dans la perspective d’une reprise rapide et inclusive après la crise du Covid-19.

LR/MAP