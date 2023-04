Transition énergétique | Le président de la BM souligne les avancées du Maroc

Partager Facebook

Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a souligné, jeudi à Washington, les avancées réalisées par le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, relevant que le Royaume est « un acteur très important » en matière de transition énergétique.

Le Royaume est parmi les pays ayant procédé à l’accélération du déploiement de l’énergie , a relevé Malpass lors d’une conférence de presse tenue dans le cadre des Réunions du Printemps de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International.

Cette transition vers les énergies renouvelables revêt une importance capitale alors que les défis de l’accès à l’électricité demeurent persistants, a relevé le président de l’institution financière internationale.

A cet égard, Malpass a indiqué que près de 800 millions de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité, d’où, a-t-il insisté, l’importance d’adopter les énergies renouvelables pour assurer l’accès à cette énergie.

Les Réunions du Printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI se poursuivent jusqu’au 16 avril dans la capitale fédérale américaine.

Ce conclave réunit des acteurs d’horizons divers, dont des dirigeants des secteurs public et privé, des gouverneurs de banques centrales, des ministres, des parlementaires, des représentants d’organisations de la société civile et des experts issus des milieux universitaires autour des grands dossiers mondiaux, notamment la conjoncture économique mondiale, la lutte contre la pauvreté, le développement économique et l’efficacité de l’aide.

