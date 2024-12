Tenue à Laâyoune de la 1è session de la Commission mixte de Coopération Maroc-Zambie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a co-présidé, vendredi à Laâyoune, avec son homologue zambien, Mulambo Haimbe, la 1ère session de la Commission mixte de Coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Zambie.

Cette première Commission mixte est appelée à donner une nouvelle impulsion pour consolider davantage les liens entre le Maroc et la Zambie.

Dans ce cadre, les deux ministres ont signé sept accords de coopération portant sur divers domaines de coopération notamment le tourisme, les énergies renouvelables, la formation professionnelle, la justice, l’investissement et l’enseignement supérieur.

MM. Bourita et Haimbe ont aussi affirmé, à cette occasion, leur volonté de continuer à œuvrer conjointement pour asseoir un partenariat dense et multidimensionnel qui s’inscrit dans le cadre de la vision partagée par les Chefs d’État des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Hakainde Hichilema.

LR/MAP