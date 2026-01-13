Sur Hautes Instructions Royales, M.Loudyi reçoit le ministre fédéral de la Défense du Pakistan

Partager Facebook

En exécution des Hautes Instructions Royales, le ministre Délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi a reçu, mardi, le ministre fédéral de la Défense de la République Islamique du Pakistan, Muhammad Asif Khawaja, accompagné d’une délégation de haut niveau en visite de travail au Royaume du Maroc.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République Islamique du Pakistan, a été marquée par la signature d’un Mémorandum d’entente dans le domaine de la Défense et ce, en présence du Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud et de l’Ambassadeur de la République Islamique du Pakistan à Rabat, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

Ce Mémorandum d’entente porte sur la coopération, notamment dans les domaines de la formation, de l’entraînement et exercices, de la cybersécurité, de l’industrie de défense, de la santé militaire ainsi que l’échange d’expérience et d’expertise dans d’autres domaines d’intérêts communs. Il prévoit également la création d’un mécanisme de suivi et de coordination conjoint des activités de coopération arrêtées d’un commun accord.

Lors de cet entretien, les deux responsables ont mis en exergue le caractère important du partenariat entre les deux pays et ont également passé en revue les différents volets de la coopération militaire bilatérale et les voies et moyens de la renforcer davantage dans les domaines d’intérêts communs.

Cette rencontre a été aussi l’occasion pour mettre en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, lancées sous le Leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’Assiste, faisant du Maroc un acteur important de stabilité et un exportateur de paix et de sécurité vers les pays de son voisinage. Dans ce cadre, les deux ministres ont mis l’accent sur l’importance de nouer des partenariats stratégiques entre le Maroc et le Pakistan dans le cadre d’une coopération Sud-Sud bénéfique pour le développement des deux pays.

Au terme de cette entrevue, les deux responsables ont manifesté l’ambition et la volonté commune de consolider, à l’avenir, ces relations à travers notamment la mise en œuvre du Mémorandum d’entente dans le domaine de la défense signé ce jour.

