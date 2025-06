Soutien aux éleveurs | Bouari dévoile l’opération de reconstitution du cheptel national

Partager Facebook

L’opération de reconstitution du cheptel national sera mise en œuvre selon des critères objectifs permettant l’acheminement du soutien aux éleveurs à travers des commissions placées sous la supervision des autorités locales, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion tenue au ministère de l’Intérieur sur la reconstitution du cheptel national, M. El Bouari a souligné que cette rencontre témoigne de l’implication de l’ensemble des parties prenantes en vue d’assurer la réussite du déploiement de cette opération dans les meilleures conditions.

Cette opération, a poursuivi le ministre, s’articule autour de cinq axes fondamentaux portant sur la mise en place de commissions locales chargées du recensement du cheptel, le suivi de la distribution des aliments pour bétail, la prévention contre les maladies, l’encadrement technique, ainsi que le soutien direct aux éleveurs.

Cette réunion, tenue en application des Hautes Directives Royales, a été l’occasion d’insister sur l’importance primordiale de cette opération qui vise à renforcer la productivité de l’élevage, à garantir sa durabilité, à préserver la souveraineté alimentaire du Royaume, à soutenir les éleveurs et à renforcer la résilience face aux défis économiques et climatiques, notamment dans un contexte marqué par la succession des années de sécheresse.

Il s’agit d’établir une base de données nationale numérique précise, recensant les composantes du cheptel et ses propriétaires, dans le cadre d’une vision stratégique fondée sur la numérisation des procédures.

Ont pris part à cette réunion le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ainsi que plusieurs plusieurs responsables centraux des départements ministériels concernés.

Cette rencontre a aussi connu la participation, par visioconférence, des walis des régions, des gouverneurs des préfectures et des provinces, en plus des représentants des départements de l’Économie et des Finances et de l’Agriculture au niveau des régions, des préfectures et des provinces du Royaume.

LR/MAP