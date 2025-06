Lekjaa | Les mesures pour reconstituer le cheptel national visent à soutenir les éleveurs

Partager Facebook

Les mesures relatives à l’opération de reconstitution du cheptel national visent à permettre aux éleveurs d’exercer leur activité dans les meilleures conditions et à atténuer les difficultés engendrées par les années successives de sécheresse, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion tenue au ministère de l’Intérieur sur la reconstitution du cheptel national, M. Lekjaa a indiqué que la reconstitution de ce cheptel, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a pour objectif de fournir aux éleveurs les moyens nécessaires pour exercer leur activité de façon normale et jouer leur rôle dans le développement socio-économique.

Cette rencontre, qui s’est tenue en application des Hautes Directives Royales, a été l’occasion de souligner l’importance primordiale de cette opération visant à renforcer la productivité du secteur de l’élevage et à garantir sa durabilité en vue d’assurer la souveraineté alimentaire du Royaume.

L’accent a été également mis, durant cette réunion, sur la nécessité de soutenir les éleveurs et d’améliorer la résilience face aux défis économiques et climatiques, dans un contexte marqué par une succession des années de sécheresse, à travers la mise en place d’une base de données numérique nationale détaillant la composition du cheptel et ses propriétaires, selon une vision stratégique intégrée fondée sur la dématérialisation des procédures.

Ont pris part à cette réunion le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, et plusieurs responsables centraux des départements ministériels concernés.

Cette rencontre a aussi connu la participation, par visioconférence, des walis des régions, des gouverneurs des préfectures et des provinces ainsi que des représentants des départements de l’Économie et des finances et de l’Agriculture au niveau des régions, des préfectures et des provinces du Royaume.

LR/MAP