Le Maroc, un pays stratégique pour Safran grâce à ses infrastructures modernes (M. McInnes)

Le Maroc est un pays stratégique pour Safran grâce aux infrastructures modernes, au cadre macroéconomique stable et aux talents reconnus dont le Royaume dispose, a affirmé le président du Conseil d’Administration du Groupe français, M. Ross McInnes.

“Notre ancrage historique dans le Royaume, depuis plus de 25 ans, traduit notre volonté de continuer à investir dans un pays doté d’infrastructures modernes, d’un cadre macroéconomique stable et de talents reconnus”, a souligné M. McInnes dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de présentation et de lancement du projet de réalisation à Nouaceur d’une usine de production des trains d’atterrissage du groupe Safran, présidée vendredi par SM le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Casablanca.

“Le Maroc est un pays stratégique pour Safran”, a-t-il soutenu, assurant que la future usine est bien plus qu’un investissement industriel : elle reflète l’importance que le Royaume a pour le Groupe français qui compte une dizaine de sites au Maroc, placés au cœur du dispositif mondial de production de Safran et qui contribuent à sa performance industrielle dans des activités clés (maintenance de moteurs d’avion, câblage aéronautique, nacelles d’avion, assemblage de moteurs et trains d’atterrissage).

Cette plateforme industrielle, l’une des plus grandes usines au monde pour les équipements et les trains d’atterrissage, sera construite au meilleur état de l’art et dotée d’un outil de production moderne et performant, a poursuivi le président du Conseil d’Administration du Groupe Safran, notant que ce nouveau site abritera des procédés de haute technologie et des expertises clés, ce qui permettra au Groupe d’accompagner la montée en cadence de la production de la famille Airbus A320 et de préparer la prochaine génération d’avions court et moyen-courriers.

Cette usine jouera, par ailleurs, un rôle majeur pour développer un schéma industriel résilient et agile, à routes industrielles courtes, car elle sera située à proximité géographique des sites d’assemblage actuels de Safran et des lignes d’assemblage européennes d’Airbus, a-t-il précisé.

Représentant un investissement de plus de 280 millions d’euros, ce projet, qui créera 500 emplois à terme et sera alimentée à 100 % en énergie décarbonée, permettra également d’entraîner dans son sillage de nouveaux fournisseurs au niveau de l’écosystème marocain, a-t-il poursuivi.

Après avoir rappelé le lancement, en octobre dernier, sous la présidence de SM le Roi, du complexe industriel de moteurs d’avions de Safran, M. McInnes s’est dit ravi “de poursuivre avec le Maroc cette épopée technologique et d’embarquer le Royaume dans une nouvelle aventure : celle de la production de systèmes particulièrement critiques à bord des avions – les trains d’atterrissage”.

Le président du Conseil d’Administration du Groupe Safran a tenu, à cette occasion, à exprimer ses sincères remerciements pour l’accueil, au Palais Royal, de l’événement de lancement du nouveau projet de Safran au Maroc.

“Cet accueil témoigne de l’attachement que Votre Majesté accorde au développement industriel du Royaume et met en lumière la dynamique industrielle sans précédent impulsée par Votre Majesté pour faire du Royaume une plateforme industrielle compétitive à l’échelle mondiale”, a-t-il indiqué, réitérant l’engagement du Groupe à œuvrer avec détermination pour faire de ses projets dans le Royaume un modèle de réussite partagée.

LR/MAP