Les Ministres Arabes des AE saluent les efforts soutenus de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, pour défendre Al-Qods Acharif

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont réaffirmé, mercredi, leur soutien au rôle du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la défense d’Al-Qods Acharif.

Dans une résolution sur “les développements dans la ville occupée d’Al-Qods et les violations israéliennes”, adoptée par la 163ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, tenue au siège du Secrétariat général de l’organisation panarabe au Caire, les ministres ont salué les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods.

Les membres du Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales dans la ville d’Al-Qods ont également exprimé le même jour, lors de leur 9ème réunion en marge de la session, l’importance du rôle du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de l’Agence Bayt Mal Al-Qods. Ils ont aussi apporté leur appui à tous les efforts entrepris par le Comité en faveur de la Ville sainte et des Maqdessis.

LR/MAP