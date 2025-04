Le secrétaire d’État aux Forêts de l’Angola salue l’organisation “exemplaire” du 17è SIAM

Partager Facebook

Le secrétaire d’État aux Forêts au ministère angolais de l’Agriculture et des Forêts, João Manuel Bartolomeu da Cunha, a salué, mercredi à Meknès, la qualité d’organisation “exemplaire” de la 17ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM).

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre bilatérale avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, le responsable angolais a exprimé sa fierté de voir “un pays frère africain” organiser un salon d’une telle envergure et d’un tel succès.

Cette rencontre a également permis d’examiner les perspectives de coopération entre le Maroc et l’Angola dans les domaines de l’agriculture et des forêts, ainsi que les défis communs liés au changement climatique.

Dans cette même veine, M. da Cunha a souligné la volonté partagée de renforcer les relations bilatérales à travers des projets conjoints et l’échange d’expertises, notamment dans les secteurs prioritaires pour le développement de l’Angola, tels que l’agriculture, l’irrigation et la gestion des ressources hydriques.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM 2025, qui connait la participation de 1.500 exposants venus de 70 pays, se poursuit jusqu’au 27 courant sous le thème “Agriculture et monde rural : l’eau au cœur du développement durable”.

Véritable carrefour des politiques agricoles, ce salon constitue un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.

LR/MAP